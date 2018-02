Dubai Tour, Groenewegen al fotofinish nella prima tappa

Dylan Groenewegen si aggiudica la prima tappa del Dubai Tour 2018. Fonte: Dubai Tour/Twitter

Colpo a sorpresa nella prima tappa dell'edizione 2018 del Dubai Tour. E' infatti l'olandese Dylan Groenewegen ad aggiudicarsi la volata di gruppo, sul traguardo di Palm Jumeirah, al fotofinish sul danese Magnus Cort Nielsen dell'Astana, mentre i grandi favoriti della vigilia, Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) e Mark Cavendish (Dimension Data) finiscono fuori dalla top ten. Gran bel successo del corridore della Lotto-Jumbo, già a segno a Parigi lo scorso luglio nello scenario dei Campi Elisi, nell'ambito di un processo di crescita costante, a soli ventiquattro anni. Terzo Elia Viviani (Quick-Step Floors), che non riesce a sorpassare l'olandese negli ultimi cinquanta metri, anche perchè stretto con mestiere alle transenne. Con questa vittoria, Groenewegen diventa anche leader della classifica generale.

La prima tappa del Dubai Tour 2018 conduce il gruppo da Dubai a Palm Jumeirah, per 167 chilometri complessivi, su percorso completamente pianeggiante. La fuga di giornata si compone di cinque uomini: Andy Fenn (Aqua Blue), Daniel Teklehaimanot (Cofidis), Mohammed Almansoori (United Arab Emirates), Nathan Van Hooydonck (BMC Racing) e Charles Planet (Novo Nordisk), capaci di costruire un gap anche di circa cinque minuti sul resto del gruppo. Negli ultimi ottanta chilometri le squadre dei velocisti cambiano passo, in particolar modo grazie al lavoro di Katusha-Alpecin, per Marcel Kittel, e di Quick-Step Floors, per Elia Viviani. Tra gli uomini al comando, l'ultimo ad arrendersi è Andy Fenn, ripreso solo a una decina di chilometri dal traguardo. Si giunge dunque in volata, con la Quick-Step Floors ad organizzare il treno per Elia Viviani. Ma ad anticipare lo sprint ci pensa l'olandese Dylan Groenewegen della Lotto-Jumbo, che prende il lato destro della carreggiata, chiude il velocista italiano e resiste - per questione di millimetri - al ritorno prepotente del danese Magnus Cort Nielsen (Astana). Viviani è dunque terzo, davanti al norvegese Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) e al francese Nacer Bouhanni (Cofidis), mentre Kittel e Cavendish chiudono lontani. Nella top ten anche altri due italiani: Sonny Colbrelli della Bahrain-Merida, ottavo, e Andrea Peron, del Team Novo Nordisk, nono. Con questo successo Groenewegen è anche leader della generale. Domani altra frazione adatta alle ruote veloci.

Ordine d'arrivo. 1. Groenewegen in 3h 51' 35". 2. Nielsen s.t. 3. Viviani s.t. 4. Kristoff s.t. 5. Bouhanni s.t. 6. Hennessy s.t. 7. Young s.t. 8. Colbrelli s.t. 9. Peron s.t. 10. Vliegen s.t.

Classifica generale. 1. Groenewegen in 3h 51' 25". 2. Nielsen a 4". 3. Viviani a 6". 4. Kristoff a 10". 5. Bouhanni s.t. 6. Hennessy s.t. 7. Young s.t. 8. Colbrelli s.t. 9. Peron s.t. 10. Vliegen s.t.