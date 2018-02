Dubai Tour, ecco Cavendish allo sprint. Viviani nuovo leader

Mark Cavendish. Fonte: Dubai Tour/Twitter

Terza tappa e terzo arrivo in volata del Dubai Tour edizione 2018. Questa volta a vincere è Mark Cavendish (Dimension Data), il britannico dell'Isola di Man, che si impone di forza sul traguardo di Fujairah, regolando il francese Nacer Bouhanni (Cofidis) e il tedesco Marcel Kittel (Katusha-Alpecin). Solo sesto Elia Viviani (Quick-Step Floors), che aveva aperto per primo lo sprint con una progressione alle transenne, ma che può consolarsi con la maglia blu di leader della generale, ottenuta per i venti secondi di penalizzazione che la giuria ha inflitto all'olandese Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) per traino irregolare. Quinto Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), nono Riccardo Minali (Astana). Domani arrivo in salita ad Hatta Dam.

La seconda tappa del Dubai Tour è un'altra frazione sostanzialmente pianeggiante, da Dubai a Fujairah, per 183 chilometri complessivi. Subito quattro gli uomini in fuga: Simone Bevilacqua (Willier), Mark Christian (Aqua Blue Sport), Loic Vliegen (BMC Racing Team) e Quentin Valognes (Team Novo Nordisk), tenuti a distanza di sicurezza dal gruppo, preoccupato dalla possibilità di frazionamenti causa ventagli. I velocisti più attesi rimangono davanti e a 58 chilometri dalla conclusione si verifica il ricongiungimento (nel mezzo, una foratura di Cavendish). Non succede nulla fino ai -30, quando lo svizzero Tom Bohli (Team BMC) cerca l'azzardo in solitaria, guadagnando una quindicina di secondi, prima di essere ripreso dalle squadre velocisti. Negli ultimi chilometri inizia la bagarre per prendere davanti la volata finale, con il Team Katusha Alpecin attivissimo per il suo leader Marcel Kittel. Gli ultimi mille metri sono però ancora una volta della Quick-Step Floors, che lancia Elia Viviani. Il velocista azzurro parte però troppo presto sul lato sinistro della carreggiata, venendo superato da Mark Cavendish (Dimension Data), che rinviene come una scheggia dal centro. Cannonball non sbaglia, resiste al ritorno furioso del francese Nacer Bouhanni (Cofidis) e del tedesco Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), cogliendo così la prima vittoria stagionale. Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) è quinto, primo degli italiani, davanti a Viviani, sesto, e a Riccardo Minali dell'Astana, nono (in mezzo Alexander Kristoff e Magnus Cort Nielsen). Dopo l'arrivo, ecco la sorpresa: la giuria penalizza di venti secondi l'olandese Dylan Groenewegen, colpevole di essersi fatto trainare a metà tappa dall'ammiraglia per rientrare in gruppo in mezzo ai ventagli, e la maglia di leader della generale finisce dunque a Viviani, con quattro secondi di vantaggio su Cavendish. Domani unico arrivo in salita del Dubai Tour, ad Hatta Dam.

Ordine d'arrivo. 1. Cavendish in 3h 53' 46". 2. Bouhanni s.t. 3. Kittel s.t. 4. Blythe s.t. 5. Colbrelli s.t. 6. Viviani s.t. 7. Kristoff s.t. 8. Cort Nielsen s.t. 9. Minali s.t. 10. Groenewegen s.t.

Classifica generale. 1. Viviani in 12h 19' 38". 2. Cavendish a 4". 3. Van Hooydonck a 7". 4. Cort Nielsen a 8". 5. Bouhanni s.t. 6. Vliegen s.t. 7. Kittel a 10". 8. Minali s.t. 9. Kristoff a 14". 10. Colbrelli s.t.