Dubai Tour, Colbrelli vince ad Hatta Dam. Viviani ancora leader

Colbrelli vince ad Hatta Dam. Fonte: Dubai Tour/Twitter

Giornata felice per i colori italiani al Dubai Tour edizione 2018. Sonny Colbrelli si aggiudica infatti la quarta tappa, con arrivo sullo strappo di Hatta Dam, mentre Elia Viviani mantiene la leadership della classifica generale. Bella vittoria di Colbrelli, corridore del Team Bahrain-Merida, che sulle dure pendenze degli ultimi 250 metri si impone senza discussioni, davanti al danese Magnus Cort Nielsen (Astana) e all'olandese Timo Roosen (Lotto-Jumbo). Quarto il norvegese Alexander Kristoff (UAE Emirates), quinto Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), sesto Elia Viviani (Quick-Step Floors), che a una tappa dalla conclusione della corsa mantiene la maglia blu di leader della classifica generale, con due secondi di vantaggio su Cort Nielsen e quattro sullo stesso Colbrelli. Il podio finale si deciderà dunque domani, nella probabile volata di Dubai.

La quarta tappa del Dubai Tour edizione 2018 è la più dura della settimana: da Dubai ad Hatta Dam, per 172 chilometri complessivi, con arrivo su un duro strappo, che presenta pendenze superiori al 15% negli ultimi 250 metri. Prende subito il largo la fuga di giornata, che vede protagonisti Brandon McNulty e Robert Carpenter (Rally Cycling), Conor Dunne (Aqua Blue Sport), Christopher Williams (Novo Nordisk), Sun Xiaolong (Mitchelton-BikeExchange) e Simone Bevilacqua (Willier-Triestina). A metà corsa proseguono in avanscoperta solo McNulty, Carpenter e Dunne, inseguiti dagli uomini della Quick-Step Floors e dell'Astana. L'ultimo ad arrendersi è il diciannovenne McNulty, che resiste fino ai 250 metri conclusivi, proprio là dove le pendenze si fanno più arcigne. Al momento del ricongiungimento ecco iniziare la progressione dei due italiani Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). E' proprio quest'ultimo ad avere le gambe per fare la differenza, condurre uno sprint atipico davanti a tutti e tagliare per primo la linea del traguardo. Alle sue spalle rinviene il danese Magnus Cort Nielsen (Astana), che brucia l'olandese Timo Roosen (Lotto-Jumbo), mentre Alexander Kristoff (UAE Emirates) e Giacomo Nizzolo devono accontentarsi rispettivamente del quarto e del quinto posto. Chiude sesto Elia Viviani (Quick-Step Floors), ancora leader della classifica generale, con due secondi di vantaggio su Cort Nielsen e quattro su Colbrelli: per la vittoria della corsa sarà decisiva la tappa di domani, passerella finale tra i grattacieli di Dubai.

Ordine d'arrivo. 1. Colbrelli in 3h 40' 50". 2. Cort Nielsen s.t. 3. Roosen s.t. 4. Kristoff s.t. 5. Nizzolo s.t. 6. Viviani s.t. 7. Bohli s.t. 8. Vliegen s.t. 9. Bouhanni s.t. 10. Van Hooydonck s.t.

Classifica generale. 1. Viviani in 16h 00' 28". 2. Cort Nielsen a 2". 3. Colbrelli a 4". 4. Van Hooydonck a 7". 5. Bouhanni a 8". 6. Vliegen s.t. 7. Roosen a 10". 8. Kristoff a 14". 9. Drucker s.t. 10. Teuns s.t.