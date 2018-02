Tour of Oman, Coquard sorprende tutti nella prima tappa

Fonte: Tour of Oman/Twitter

E' il francese Bryan Coquard ad aggiudicarsi la prima tappa del Tour of Oman 2018, con arrivo posto a Sultan Qaboos University. Il corridore francese del Team Vital Concept Cycling Club si è infatti imposto a sorpresa in volata sul britannico Mark Cavendish (Dimension Data). Terzo l'italiano Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), che ha preceduto un altro sprinter transalpino, Nacer Bouhanni (Cofidis). Solo settimo il norvegese Alexander Kristoff (Team UAE Emirates), mentre è nono il danese dell'Astana Magnus Cort Nielsen. Con questo successo Coquard è anche leader della classifica generale. Domani tappa mossa, adatta ai finisseur.

La prima frazione dell'edizione 2018 del Tour of Oman conduce il gruppo da Nizwa a Sultan Qaboos University, per 162.5 chilometri complessivi. Percorso vallonato nella prima parte, più agevole nella seconda, con solo pianura e discesa fino al traguardo. Giornata animata ben presto dalla solita fuga della prima ora, alla quale prendono parte in quattro: Maxime Farazijn (Sport Vlaanderen-Baloise), Pierre Luc Perichon (Fortuneo-Samsic), Conor Dunne (Aqua Blue Sport) e Brian Van Goethem (Roomport-Nederlandse Loterij). Gli uomini al comando arrivano a guadagnare anche quattro minuti e mezzo di vantaggio nei confronti di un gruppo che però non ha intenzione di lasciarsi sfuggire uno dei pochi arrivi per velocisti puri dell'intera corsa. Dopo una lunga fase interlocutoria, i fuggitivi sono stati ripresi intorno ai meno dieci dalla conclusione, quando il finale è stato apparecchiato per la volata a ranghi compatti. Qui l'ha spuntata a sorpresa il francese Bryan Coquard (Team Vital Concept Cycling Club), abilissimo a bruciare il favorito della vigilia, il britannico Mark Cavendish (Dimension Data). Buon terzo posto per l'italiano Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), davanti a Nacer Bouhanni (Cofidis). Deludenti invece Alexander Kristoff (Team UAE Emirates) e Magnus Cort Nielsen (Astana), che proveranno a riscattarsi domani, su un arrivo preceduto dallo strappo di Al Jissah.

Ordine d'arrivo. 1. Coquard in 3h 58' 41". 2 Cavendish s.t. 3. Nizzolo s.t. 4. Bouhanni s.t. 5. Walscheid s.t. 6. Blythe s.t. 7. Kristoff s.t. 8. Welten s.t. 9. Cort Nielsen s.t. 10. Vallée s.t.

Classifica generale. 1. Coquard in 3h 58' 31". 2. Cavendish a 4". 3. Perichon s.t. 4. Nizzolo a 6". 5. Farazijn a 8" 6. Van Goethen s.t. 7. Dunn s.t. 8. Bouhanni a 10". 9. Walscheid s.t. 10. Blythe s.t.