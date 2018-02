Tour of Oman, tappa e maglia per Nathan Haas ad Al Bustan

Nathan Haas. Fonte: Twitter Muscat Festiva

L'australiano Nathan Haas si aggiudica la seconda tappa del Tour of Oman edizione 2018, precedendo il belga Greg Van Avermaet (BMC) e l'ucraino Alexey Lutsenko (Astana) in una volata a ranghi ristretti sul traguardo di Al Bustan. Finalmente un successo importante per il corridore del Team Katusha-Alpecin, che resiste sulla salita di Al Jissah e poi regola allo sprint un gruppetto di quattordici unità, tra cui anche gli italiani Fabio Felline (Trek-Segafredo), nono, e Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), tredicesimo. Con questo risultato Haas diventa anche leader della classifica generale: domani terza frazione, con arrivo sullo strappo di Wadi Dayqah Dam.

La seconda tappa del Tour of Oman 2018 conduce il gruppo da Sultan Qaboos University ad Al Bustan, per 167.5 chilometri complessivi. Percorso vallonato, con quattro gran premi della montagna da affrontare, tra cui la salita di Al Jissah, la cui vetta è a cinque chilometri dalla conclusione. Dopo una decina di chilometri ecco formarsi la fuga di giornata. Sono in quattro ad attaccare: Loïc Chetout (Cofidis), Markel Irizar (Trek-Segafredo), Fabricio Ferrari (Caja Rural-Seguros RGA) e Danny Pate (Rally Cycling). I battistrada guadagnano anche quattro minuti sul gruppo dei migliori, e sull'ultima salita Irizar non molla e prova ad andarsene da solo, prima di essere ripreso sulle prime rampe verso al Jissah (strappo di 1.4 km al 9% di pendenza). E' il Team Astana a movimentare la corsa, con lo spagnolo Omar Fraile, l'ucraino Alexey Lutsenko e il loro capitano, il colombiano Miguel Angel Lopez. I tre scremano il gruppo ma non riescono a fare la differenza. In discesa ci prova l'olandese Niki Terpstra (Quick-Step Floors), ma da dietro un drappello di una quindicina di corridori non gli lascia spazio. Il finale è dunque contraddistinto da una volata a ranghi ridotti, che vede trionfare l'australiano Nathan Haas (Katusha-Alpecin), di forza sul belga Greg Van Avermaet (BMC) e sullo stesso Alexey Lutsenko (Astana). Tappa e maglia per Haas, che ora guida anche la classifica generale. Bene Fabio Felline (Trek-Segafredo) e Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), al traguardo con i migliori, attesi domani a un'altra frazione con arrivo insidioso.

Ordine d'arrivo. 1. Haas in 4h 22' 15". 2. Van Avermaet s.t. 3. Lutsenko s.t. 4. Devenyns s.t. 5. Kudus s.t. 6. Terpstra s.t. 7. G. Izaguirre s.t. 8. Herrada s.t. 9. Felline s.t. 10. Lopez s.t.

Classifica generale. 1. Haas in 8h 20' 46". 2. Van Avermaet a 4". 3. Lutsenko a 6". 4. Kudus a 10". 5. Nibali s.t. 6. Devenyns s.t. 7. Eiking s.t. 8. Lopez s.t. 9. Felline s.t. 10. Doubey s.t.