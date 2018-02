Vuelta a Andalucia, colpo in salita di Poels: tappa e maglia

Wout Poels in maglia rossa. Fonte: Vuelta a Andalucia/Twitter

E' Wout Poels a trionfare nella tappa regina dell'edizione 2018 della Vuelta a Andalucia, anche nota come Ruta del Sol. L'olandese del Team Sky vince infatti sull'arrivo in salita dell'Alto de Allanadas, precedendo di soli di due secondi lo spagnolo Luis Leon Sanchez (Astana) e il belga Tim Wellens (Lotto Soudal). Subito dietro, a quatro secondi ecco il basco Mikel Landa (Movistar) e il danese Jakob Fuglsang (Astana), mentre Chris Froome (Team Sky) lascia la scena al suo compagno di squadra, accusando un ritardo di ventisette secondi. Senza abbuoni, ora Poels è in maglia rossa, leader della generale, con un vantaggio minimo sugli inseguitori. Domani arrivo per velocisti nei pressi di Siviglia.

La seconda tappa della Vuelta a Andalucia 2018 conduce il gruppo da Otura (Granada) a La Guardia de Jaén, in cima all'Alto de Allanadas, per 140 chilometri complessivi. Frazione di montagna, che si conclude su un'ascesa di prima categoria. Le prime salite invogliano alla fuga, e a provarci da lontano sono in nove: lvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA), Przemyslaw Kasperkiewicz (Delko-Marseille Provence KTM), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Pascal Eenkhoorn (LottoNL-Jumbo), Diego Rubio (Burgos-BH), Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise), Sho Hatsuyama (Nippo-Vini Fantini), Jeroen Meijers (Roompot) ed Enrique Sanz (Euskadi-Murias). I battistrada raggiungono un vantaggio massimo di sette minuti. Sulla discesa del Puerto del Valdepenas Cuadros e Kasperkiewicz perdono terreno per problemi meccanici, poi sono solo Gougeard, Eenkhoorn e Rubio a proseguire da soli, con il Team Astana che tira il gruppo dei migliori. Sull'ultima salita Rubio fa il vuoto, si sbarazza prima di Eenkhorn e poi di Gougeard, ma non può resistere al ritorno dei big della generale, tra i quali c'è uno scatenato Jakob Fuglsang, danese dell'Astana, a cui si uniscono quasi immediatamente Tim Wellens della Lotto Soudal e Wout Poels del team Sky. A un chilometro e quattrocento metri dalla conclusione Wellens tenta l'assolo, guadagna qualcosa sul resto dei componenti del drappello dei migliori, che viene riportato sotto da un allungo deciso di Poels, a cui rispondono anche Fuglsang, Luis Leòn Sanchez (Astana) e l'attesissimo Mikel Landa (Movistar), mentre Chris Froome (Team Sky) si lascia sfilare. Ai cinquecento metri dal traguardo un nuovo scatto secco di Poels gli vale la vittoria di tappa: nessuno è in grado di controbattere, e l'olandese alza le braccia al cielo da solo sulla linea d'arrivo. Luis Leòn Sanchez e Tim Wellens limitano i danni giungendo a due secondi, con Landa e Fuglsang a quattro. Il giovane spagnolo Marc Soler è invece quinto a diciassette secondi, dieci in meno di un Froome che si gestisce. Tappa e maglia dunque per Poels, che dovrebbe rimanere leader della generale anche domani, quando è in programma un arrivo per velocisti a Herrera.

Ordine d'arrivo. 1. Poels in 3h 38' 04". 2. L.L. Sanchez a 2". 3. Wellens s.t. 4. Landa a 4". 5. Fugslang s.t. 6. Soler a 17". 7. Froome a 27". 8. Bizkarra Etxegibel a 34". 9. Antunes a 38". 10. Vanendert s.t.

Classifica generale. 1. Poels in 8h 59' 43". 2. L.L. Sanchez a 2". 3. Wellens s.t. 4. Landa a 4". 5. Fugslang s.t. 6. Soler a 17". 7. Froome a 27". 8. Bizkarra Etxegibel a 34". 9. Antunes a 38". 10. Vanendert s.t.