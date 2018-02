Vuelta a Andalucia, riscatto Modolo nella terza tappa

Sacha Modolo. Fonte: Vuelta a Andalucia/Twitter

Dopo essere stato beffato dal francese Boudat nella frazione d'apertura, Sacha Modolo si prende la sua rivincita nella terza tappa della Vuelta a Andalucia edizione 2018. Il velocista azzurro del Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale vince infatti in volata sul traguardo di Herrera, nei pressi di Siviglia, precedendo lo spagnolo Carlos Barbero (Movistar) e il colombiano Nelson Andres Soto Martinez (Caja Rural-Seguros RGA). Quarto Oscar Gatto dell'Astana, nono Andrea Pasqualon del Team Wanty-Groupe Gobert. Invariata la classifica generale, che vede al comando l'olandese Wout Poels del Team Sky, dopo l'affermazione in salita di ieri sull'Alto de Allanadas. Domani arrivo mosso, su uno strappo impegnativo ad Alcalà los Gazules.

La terza tappa della Ruta del Sol 2018 conduce il gruppo da Mancha Real (Jaèn) a Herrera, nei pressi di Siviglia, per 166.1 km complessivi. Percorso ondulato ma non impegnativo, dopo le fatiche della giornata precedente. Quattro i fuggitivi della prima ora: Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert), Alvaro Cuadros (Caja Rural-RGA Seguros), Hector Saez (Euskadi-Murias) e Oscar Cabedo (Burgos-BH), che guadagnano un vantaggio massimo di due minuti e quaranta secondi, tenuti a distanza di sicurezza dal Team Sky e dalle squadre dei velocisti. Ai venticinque chilometri dalla conclusione sono Cuadros e Saez a provare a rianimare una fuga che ha il destino segnato: dopo una dozzina di chilometri al comando, il duo viene riassorbito dal gruppo. Inevitabile la volata conclusiva, anticipata da una caduta del francese Clement Venturini (AG2R La Mondiale) all'ultima curva. Il TeamEF Education First-Drapac p/b Cannondale duella con l'Astana per prendere in testa il finale, riuscendo a lanciare perfettamente Sacha Modolo. L'azzurro parte benissimo ai duecento metri, domina la sprint con padronanza assoluta e si lascia alla spalle lo spagnolo Carlos Barbero (Movistar) e il colombiano Nelson Andres Soto Martinez (Caja Rural-Seguros RGA), mentre Oscar Gatto (Astana) è quarto, davanti all'olandese Moreno Hofland (Lotto-Jumbo). Nella top ten di giornata anche un altro italiano, Andrea Pasqualon del Team Wanty-Groupe Gobert, nono. Giornata di relativa tranquillità per la maglia rossa Wout Poels, che conserva il primato nella generale con tre secondi di vantaggio su Luis Leon Sanchez (Astana) e Tim Wellens (Lotto Soudal). Domani arrivo insidioso, con uno strappo duro nell'ultimo chilometro.

Ordine d'arrivo. 1. Modolo in 3h 48' 17". 2. Barbero s.t. 3. Soto Martinez s.t. 4. Gatto s.t. 5. Hofland s.t. 6. Aberasturi Izaga s.t. 7. Grosu s.t. 8. Vermelfoort s.t. 9. Pasqualon s.t. 10. Joyce s.t.

Classifica generale. 1. Poels in 12h 48' 05". 2. L.L. Sanchez a 3". 3. Wellens s.t. 4. Landa a 5". 5. Fuglsang s.t. 6. Soler a 18". 7. Froome a 28". 8. Bizkarra Etxegibel a 35". 9. Vanendert a 39". 10. Kruijswijk a 41".