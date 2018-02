Volta ao Algarve, Thomas domina la cronometro e rafforza il primato

Geraint Thomas. Fonte: Twitter

Prosegue il dominio del Team Sky nella Volta ao Algarve edizione 2018. Dopo aver azzannato la corsa ieri, sull'arrivo in quota di Foia, con la vittoria di Michal Kwiatkowski, la squadra britannica ha ottenuto un altro successo di tappa oggi, nella cronometro individuale di Lagoa, grazie a Geraint Thomas, già leader della classifica generale. Il corridore gallese ha infatti fatto registrare il miglior tempo, ventiquattro minuti e nove secondi sui 20.3 chilometri del percorso. Secondo a undici secondi il belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal), terzo un altro specialista del cronometro come lo svizzero Stefan Kung (BMC), davanti allo stesso Michal Kwiatkowski, ora secondo in classifica generale davanti al portoghese della Movistar Nelson Oliveira, staccato di trentadue secondi complessivi. Domani quarta tappa, con traguardo per velocisti a Tavira.

La terza tappa della Volta ao Algarve 2018 è una cronometro individuale di 20.3 chilometri, che si svolge intorno alla località di Lagoa, su un percorso non perfettamente pianeggiante ma comunque per specialisti. Impressiona subito il Team Sky, che alla fine piazzerà quattro uomini nella top ten: il polacco Lukasz Wisniowski stampa un tempo di venticinque minuti netto, ma meglio di lui, per un secondo, fa il compagno di squadra Vasil Kiryenka. Non brillano alcuni dei cronoman più attesi della vigilia, come Richie Porte (BMC), a oltre due minuti di distacco dal miglior tempo, e come Tony Martin (Katusha-Alpecin), solo sesto alla fine. Sotto le aspettative anche il lussumberghese Bob Jungels (Quick-Step Floors) e l'americano Tejay Van Garderen (BMC), lontani da corridori meno accreditati come il portoghese Nelson Oliveira, quinto in 24' 32". Si confermano invece lo svizzero Stefan Kung (BMC), in 24' 18", sul podio di giornata, alle spalle del belga e campione europeo della specialità Victor Campenaerts (Lotto-Soudal), che paga comunque undici secondi a uno scatenato Geraint Thomas (Team Sky), partito per ultimo e capace di mettere tutti in fila. Ottima prestazione anche del polacco Michal Kwiatkowski, già in forma in vista delle classiche di primavera: dopo il successo di ieri, il vincitore dell'ultima Sanremo limita i danni chiudendo a ventidue secondi dal suo compagno di squadra e ritrovandosi secondo in classifica generale. Con questo successo Thomas, gallese del Team Sky, conserva la maglia di leader e distanzia il resto degli avversari. Domani tornano in scena le ruote veloci, sul traguardo di Tavira.

Ordine d'arrivo. 1. Thomas in 24' 09". 2. Campenaerts a 11". 3. Kung a 19". 4. Kwiatkowski a 22". 5. Oliveira a 23". 6. T. Martin a 27". 7. Van Garderen 48". 8. Jungels a 49". 9. Kiryienka a 50". 10. Wisniowski a 51".

Classifica generale. 1. Thomas in 10h 01' 58". 2. Kwiatkowski a 22". 3. Oliveira a 32". 4. Jungels a 52". 5. Van Garderen a 53". 6. Mollema a 1'01". 7. Roson a 1'18". 8. Schachmann a 1'19". 9. Grosschartner a 1'20". 10. Kiryienka a 1'24".