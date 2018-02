Volta ao Algarve, bis di Groenewegen a Tavira

Dylan Groenewegen vince la quarta tappa della Volta ao Algarve. Fonte: Team LottoNLJumbo Cycling/Twitter

Secondo successo parziale per Dylan Groenewegen alla Volta ao Algarve edizione 2018. Dopo essersi aggiudicato la frazione d'apertura, il corridore olandese della Lotto-Jumbo si è imposto anche nella quarta tappa della corsa portoghese, con arrivo a Tavira, battendo allo sprint l'italiano Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe) e il tedesco John Degenkolb (Trek-Segafredo). Quinto il belga Jurgen Roelandts (BMC), decimo il polacco Michal Kwiatkowski (Team Sky), che conserva il secondo posto in classifica generale alle spalle del compagno di squadra Geraint Thomas, a una tappa dal termine, quella di domani, con arrivo in quota a Loulè, sulla salita dell'Alto de Malhao.

La quarta tappa della Volta ao Algarve 2018 conduce il gruppo da Almodovar a Tavira, per 199.2 chilometri complessivi. Due gran premi della montagna di quarta categoria posti sul percorso, ma lontani dal traguardo. Dopo sette chilometri ecco partire la fuga di giornata, composta da sei corridori: Ben King (Dimension Data), Rory Sutherland (UAE Emirates), Julen Amézqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Bruno Silva (Efapel), Alexander Grigoryev (Sporting-Tavira) e João Rodrigues (W52-Porto), capaci di guadagnare oltre quattro minuti sul gruppo. Frazione che si ravviva solo nel finale, quando i belgi Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) e Dylan Teuns (BMC), il francese Guillaume Bonnafond (Cofidis) e il tedesco Jasha Sütterlin (Movistar) riprendono i battistrada. Il ricongiungimento si verifica a una ventina di chilometri dalla conclusione, con Gilbert attivissimo a provare ad arrivare al traguardo per sfruttare le sue doti di sprinter in una volata a ranghi ridotti. Niente da fare per i fuggitivi, ripresi ai meno tre, anche per il lavoro operato dalla Trek-Segafredo, che nell'ultimo chilometro forma il treno per John Degenkolb. Il tedesco rimane però troppo indietro e il colpo di pedale giusto è ancora una volta quello dell'olandese Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo), che vince nettamente davanti all'italiano Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe). Invariata la classifica generale, con Geraint Thomas (Team Sky) in maglia gialla, con un vantaggio di diciannove secondi sul compagno di squadra Michal Kwiatkowski e di trentadue sul portoghese Nelson Oliveira (Movistar). Più staccati i vari Bob Jungels (Quick-Step Floors), Tejay Van Garderen (BMC) e Bauke Mollema (Trek-Segafredo). La corsa si deciderà dunque domani sull'Alto de Malhao, secondo arrivo in salita della Volta ao Algarve 2018.

Ordine d'arrivo. 1. Groenewegen in 4h 33' 49". 2. Pelucchi s.t. 3. Degenkolb s.t. 4. Senechal s.t. 5. Roelandts s.t. 6. DuPont s.t. 7. Hofstetter s.t. 8. De Buyst s.t. 9. Vliegen s.t. 10. Kwiatkowski s.t.

Classifica generale. 1. Thomas in 14h 35' 50". 2. Kwiatkowski a 19". 3. Oliveira a 32". 4. Jungels a 52". 5. Van Garderen a 53". 6. Mollema a 1'01". 7. Roson a 1'18". 8. Schachmann a 1'19". 9. Grosschartner a 1'20". 10. Kiryenka a 1'24".