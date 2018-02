Tour of Oman, ultima volata a Kristoff. Lutsenko vince la corsa

Il Tour of Oman edizione 2018 si conclude con la vittoria in volata, sul traguardo di Matrah Corniche, di Alexander Kristoff. Il corridore norvegese, campione europeo in carica, del Team UAE Emirats batte infatti allo sprint il francese Bryan Coquard (Direct Energie) e l'italiano Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) nell'ultima tappa della corsa arabica. Nella top ten di giornata anche un altro azzurro, Davide Martinelli della Quick-Step Floors, che chiude in sesta posizione. Ma chi festeggia è soprattutto Alexey Lutsenko, l'ucraino dell'Astana, che si aggiudica la classifica general e sale sul gradino più alto del podio del Tour of Oman, davanti al colombiano Miguel Angel Lopez (suo compagno di squadra) e al basco Gorka Izaguirre (Bahrain-Merida, stesso team di Vincenzo Nibali, fuori dalla top ten).

La sesta e ultima tappa del Tour of Oman 2018 conduce il gruppo da Al Mouj Muscat a Matrah Corniche, per 135.5 km complessivi. Frazione per velocisti, nonostante la presenza sul percorso di due brevi salite, i gran premi della montagna di al Hamriyah e di Al Jissah. Dopo pochi chilometri si forma la fuga di giornata: vanno all'attacco in cinque Rémi Cavagna (Quick-Step Floors), Maxime Farazijn (Sport Vlaanderen-Baloise), Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert), Pim Ligthart (Roompot-Nederlandse Loterij) e Fabricio Ferrari (Caja Rural-Seguros RGA). I battistrada guadagnano anche quattro minuti e mezzo di vantaggio su un gruppo tirato dal Team Dimension Data e dall Direct Energie. Dopo l'ultimo gran premio della montagna il francese Cavagna e l'olandese Ligthart salutano il resto della compagnia, costringendo le squadre dei velocisti a uno sforzo supplementare. Cavagna tenta infine l'assolo, togliendo di ruota il compagno d'avventura e venendo ripreso solo a tre chilometri dal traguardo, al termine di una bella azione in solitaria. La volata di gruppo sorride al norvegese Alexander Kristoff (Team UAE Emirates), che si aggiudica la tappa (prima volta con la nuova maglia) precedendo il francese Bryan Coquard (Direct Energie) e un buon Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Un altro italiano entra nella top ten: è Davide Martinelli della Quick-Step Floors, sesto alle spalle del danese Magnus Cort Nielsen (Astana) e dell'australiano Nathan Haas (Katusha-Alpecin). La festa del podio è invece tutta per Alexey Lutsenko: l'ucraino dell'Astana vince il Tour of Oman 2018, davanti al compagno di squadra Miguel Angel Lopez e al basco Gorka Izaguirre (Bahrain-Merida).

Ordine d'arrivo. 1. Kristoff in 3h 11' 29". 2. Coquard s.t. 3. Nizzolo s.t. 4. Cort Nielsen s.t. 5. Haas s.t. 6. Martinelli s.t. 7. Capiot s.t. 8. Van Avermaet s.t. 9. Declercq s.t. 10. Gerts s.t.

Classifica generale. 1. Lutsenko in 22h 49' 50". 2. Lopez a 11". 3. G. Izaguirre a 28". 4. Herrada a 30". 5. Haas a 32". 6. Devenyns a 1'05". 7. Navarro a 1'14". 8. Eiking a 1'24". 9. Kudus a 1'29". 10. Rui Costa a 1'37".