Vuelta a Andalucia, Wellens resiste a Poels nella crono conclusiva

E' Tim Wellens ad aggiudicarsi l'edizione 2018 della Vuelta a Andalucia. Il belga della Lotto-Soudal, vincitore ieri sullo strappo di Alcalà de los Gazules, mantiene infatti la maglia rossa di leader della classifica generale anche nella quinta e ultima tappa, una cronometro di 14.2 chilometri, con partenza e arrivo a Barbate, nei pressi di Cadice. Solo tre i secondi di distacco dall'olandese Wout Poels del Team Sky, che finisce così solo sul secondo gradino del podio della Ruta del Sol, mentre rimonta posizioni e chiude terzo il giovane spagnolo Marc Soler (Movistar), che approfitta di prestazioni al di sotto delle aspettative del compagno Mikel Landa e dei due portacolori dell'Astana, il danese Jakob Fuglslang e l'altro spagnolo Luis Leòn Sanchez. La vittoria di tappa va invece a David De La Cruz, spagnolo del Team Sky, che fa meglio di sei secondi del costaricano Andrey Amador (Movistar) e dell'olandese Stef Clement (Lotto-Jumbo).

La sesta e ultima tappa della Ruta del Sol 2018 è una cronometro individuale di 14.2 chilometri, chiamata a decidere i destini della corsa andalusa. Sono infatti cinque i corridori racchiusi in pochi secondi alla vigilia della prova contro il tempo di Barbate, dalla maglia rossa Tim Wellens allo spagnolo Luis Leòn Sanchez. Percorso in leggera salita e in sterrato nella prima parte, in discesa nella seconda. Nelle battute iniziali, ecco il miglior tempo di giornata, stampato dallo spagnolo del Team Sky David De La Cruz, che sbaraglia la concorrenza con il crono di 17'12". Si avvicinano, ma non riescono a stargli davanti, i vari Andrey Amador (Movistar), Stef Clement (Lotto-Jumbo) e Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale). Tra gli uomini di classifica impressiona il giovane Marc Soler della Movistar, che chiude a soli nove secondi da De La Cruz: un'ottima prestazione che gli vale il podio finale, perchè il compagno di squadra Mikel Landa delude, concludendo solo diciottesimo a quarantanove secondi, e perchè il duo dell'Astana, composto da Luis Leòn Sanchez e dal danese Jakob Fuglsang, rimbalza all'indietro, incassando un ritardo rispettivo di ventiquattro e trenta secondi dal vincitore di giornata. La sfida finale è dunque tra Wout Poels (Team Sky) e Tim Wellens (Lotto-Soudal). La spunta il belga, che paga quattordici secondi a De La Cruz, ma ne perde solo tre dall'olandese, aggiudicandosi così l'edizione 2018 della Vuelta a Andalucia. Poels deve accontentarsi del secondo posto, con Soler terzo a sorpresa. Anonima la prova di Chris Froome, undicesimo a ventisette secondi dal compagno di squadra De La Cruz.

Ordine d'arrivo. 1. De La Cruz in 17' 12". 2. Amador a 6". 3. Clement s.t. 4. Gougeard a 7" 5. Soler a 9". 6. Poels a 11". 7. Van Baarle s.t. 8. Wellens a 14". 9. Tratnik a 24". 10. L.L. Sanchez s.t. 11. Froome a 27". 12. Fuglsang a 30". 18. Landa a 49".

Classifica generale 1. Wellens in 17h 41' 50". 2. Poels a 8". 3. Soler a 27". 4. Fuglsang a 30". 5. L.L. Sanchez s.t. 6. Landa a 42". 7. Kruijswijk a 1'19". 8. Clarke a 1'41". 9. Amador a 1'51". 10. Froome a 1'57"