Abu Dhabi Tour, subito Kristoff in volata. Cavendish k.o.

Il norvegese Alexander Kristoff riparte da dove aveva lascito al Tour of Oman, aggiudicandosi anche la prima tappa dell'Abu Dhabi Tour 2018, sul traguardo di ADNOC School a Madinat Zayed. Il campione europeo del Team UAE Emirates vince in volata, davanti all'italiano Andrea Guardini del Team Bardiani CSF, mentre è terzo l'australiano Caleb Ewan (Mitchelton-Scott). Giù dal podio di giornata Elia Viviani (Quick-Step Floors), vincitore del Dubai Tour e oggi solo quarto. Altri due italiani nella top ten: Niccolò Bonifazio, sesto (Team Bahrain-Merida), e Michael Bresciani, settimo (Bardiani CSF). Decimo Andrè Greipel (Lotto Soudal), più indietro l'altro tedesco Marcel Kittel. Ritiro invece per il britannico Mark Cavendish (Dimension Data), caduto nelle fasi iniziali della corsa. Con questa vittoria Kristoff si prende la maglia di leader della classifica generale, con la possibilità di bissare il successo odierno nella tappa di domani, ancora adatta ai velocisti.

La prima tappa dell'Abu Dhabi Tour 2018 si snoda sulle strade del deserto degli Emirati. Da Madinat Zayed Edu Complex ad ADNOC School, per 189.5 chilometri complessivi. Percorso pianeggiante, perfetto per le ruote veloci del gruppo, che perde però immediatamente Mark Cavendish, uno dei protagonisti più attesi. Il britannico della Dimension Data è infatti coinvolto in una caduta nella prima parte della frazione e costretto al ritiro per aver sbattuto la spalla sinistra, già infortunata durante l'ultima edizione del Tour de France. Intanto si forma la fuga di giornata, composta da cinque uomini: Nikolay Trusov (Gazprom-Rusvelo), Damiano Caruso (BMC Racing Team),Vincenzo Albanese (Bardiani CSF), Toms Skujins (Trek-Segafredo) e Charles Planet (Team Novo Nordisk), che guadagnano oltre tre minuti sul gruppo, tirato dagli uomini della Quick-Step Floors, della Mitchelton-Scott e della Lotto Soudal. A trenta chilometri dalla conclusione gli uomini al comando hanno ancora un minuto di vantaggio, con Caruso che poco dopo allunga sul resto della fuga ma viene ripreso ai meno tredici. Negli ultimi chilometri Quick-Step Floors e Mitchelton-Scott duellano per pilotare al meglio i rispettivi capitani, l'italiano Elia Viviani e l'australiano Caleb Ewan. Il canguro parte per primo, ma alla sua ruota ecco la progressione poderosa del norvegese Alexander Kristoff (Team UAE Emirates), che va a vincere davanti a un ottimo Andrea Guardini (Bardiani CSF) e allo stesso Ewan. Viviani è quarto, poi McLay, Bonifazio e Bresciani. Domani altra frazione per sprinter.

Ordine d'arrivo. 1. Kristoff in 4h 48' 24". 2. Guardini s.t. 3. Ewan s.t. 4. Viviani s.t. 5. McLay s.t. 6. Bonifazio s.t. 7. Bresciani s.t. 8. Van Poppel s.t. 9. Barbier s.t. 10. Greipel s.t.

Classifica generale. 1. Kristoff in 4h 48' 14". 2. Guardini a 4". 3. Ewan a 6". 4. Trusov s.t. 5. Albanese s.t. 6. Skujins a 7". 7. Caruso a 9". 8. Viviani a 10". 9. McLay s.t. 10. Bonifazio s.t.