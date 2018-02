Abu Dhabi Tour, riecco Viviani: tappa e maglia

Dopo le affermazioni del Tour Down Under e del Dubai Tour, Elia Viviani vince una volata di gruppo anche all'Abu Dhabi Tour edizione 2018, nella seconda tappa, sul traguardo di Yas Beach. Il velocista italiano della Quick-Step Floors sbaraglia la concorrenza, mettendosi dietro l'olandese Danny Van Poppel (Lotto-Jumbo) e il giovane tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Solo quinto l'australiano Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), mentre è settimo il vincitore di ieri, il norvegese Alexander Kristoff (Team UAE Emirates), che cede la maglia di leader della classifica generale proprio a Viviani, in virtù di piazzamenti migliori ottenuti dall'azzurro. Nella top ten un altro italiano, Niccolò Bonifazio della Bahrain-Merida, ottavo. Domani nuova tappa per velocisti.

La terza tappa dell'Abu Dhabi Tour 2018 conduce il gruppo da Yas Mall a Yas Beach, per 154 chilometri complessivi, completamente pianeggianti. Altra occasione per gli sprinter dunque, dopo la volata di ieri vinta da Kristoff. Sono cinque i corridori che animano la fuga di giornata: Alessandro Tonelli (Bardiani CSF), Joey Rosskopf (BMC), Jaco Venter (Dimension Data), Alexander Porsev (Gazprom Rusvelo) e Charles Planet (Novo Nordisk), riuscendo ad avvantaggiarsi nei confronti di un gruppo che è alle prese con il forte vento. Il plotone si spezza infatti in più tronconi, e a rimanere attardati sono corridori come Alexander Kristoff (Team UAE Emirates) e Tom Dumoulin (Team Sunweb). Il ritmo aumenta dunque vertiginosamente, annullando ogni chance della fuga di giungere al traguardo. Con trenta secondi di ritardo, i gregari di Kristoff e Dumoulin tirano a tutta per operare il ricongiungimento, che si verifica a diciotto chilometri dalla conclusione, mentre davanti sono Movistar e Katusha-Alpecin a fare il ritmo. Si giunge infine in volata, con la solita bagarre per prendere in testa l'ultimo chilometro. Il primo a partire allo sprint è il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), che però viene raggiunto e superato da uno splendido Elia Viviani (Quick-Step Floors), che trionfa nettamente davanti all'olandese Danny Van Poppel (Lotto-Jumbo). Lontano Kristoff, solo settimo, con Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) quinto e Niccolò Bonifazio (Bahrain-Merida) ottavo. La vittoria di tappa consente a Viviani, in virtù del computo dei piazzamenti, di strappare a Kristoff la maglia di leader della generale. Domani altra sfida tra ruote veloci, vento permettendo.

Ordine d'arrivo. 1. Viviani in 3h 15' 30". 2. Van Poppel s.t. 3. Ackermann s.t. 4. Halvorsen s.t. 5. Ewan s.t. 6. Bauhaus s.t. 7. Kristoff s.t. 8. Bonifazio s.t. 9. Barbier s.t. 10. Renshaw s.t.

Classifica generale. 1. Viviani in 8h 03' 44". 2. Kristoff s.t. 3. Van Poppel a 4". 4. Guardini s.t. 5. Ewan a 6". 6. Ackermann s.t. 7. Valverde a 7". 8. Skujins s.t. 9. Tonelli s.t. 10. Renshaw a 8".