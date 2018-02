Abu Dhabi Tour, Bauhaus al fotofinish su Kittel nella terza tappa

Podio tutto tedesco nella terza tappa dell'Abu Dhabi Tour edizione 2018. Sul traguardo di Big Flag, il giovane Phil Bauhaus, velocista del Team Sunweb, si impone infatti allo sprint e al fotofinish sui connazionali Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) e Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), mettendo la sua griffe in una volata di grandi nomi. Quarto l'azzurro Elia Viviani (Quick-Step Floors), che mantiene la leadership in classifica generale, quinto l'australiano Caleb Ewan (Mitchelton-Scott). Nella top ten anche un altro tedesco come Andrè Greipel (Lotto-Soudal), sesto, e il norvegese Alexander Kristoff (Team UAE Emirates), ottavo. Decimo Andrea Guardini del Team Bardiani CSF. Domani cronometro individuale di 12.6 chilometri.

La terza tappa dell'Abu Dhabi Tour 2018 conduce il gruppo da Nation Towers a Big Flag, per 134 chilometri complessivi. Percorso nuovamente pianeggiante, perfetto per un'altra volata di gruppo. Dopo una manciata di chilometri provano a evadere dal plotone i francesi Clément Chevrier (AG2R La Mondiale), Charles Planet (Team Novo Nordisk) e Pierre Rolland (Team EF Education First-Drapac), ma è il solo Rolland a riuscire a inserirsi in un altro drappello di fuggitivi, composto dal britannico Sam Brand (Team Novo Nordisk), dal russo Sergey Firsanov (Gazprom-RusVelo) e dall’italiano Marco Maronese (Bardiani CSF). I battistrada vengono però tenuti a distanza di sicurezza dalle squadre dei velocisti, che concedono loro un vantaggio massimo di due minuti e venti secondi, per poi operare il ricongiungimento a una cinquantina di chilometri dalla conclusione. Ne approfitta Elia Viviani (Quick-Step Floors), che si aggiudica uno sprint intermedio e consolida la sua leadership in classifica generale. Il finale è caratterizzato ancora dai ventagli, con il gruppo che si fraziona in diverse unità. Si giunge però in volata a ranghi compatti, con Mitchelton-Scott e Quick-Step Floors a battagliare per prendere in testa le prime posizioni. L'australiano Caleb Ewan non riesce a mantenersi alla ruota dei suoi compagni di squadra, mentre Viviani parte sul lato sinistro della carreggiata, superato a doppia velocità da Marcel Kittel (Katusha-Alpecin). Il tedesco è autore di uno sprint poderoso, ma viene beffato al fotofinish dal giovane connazionale Phil Bauhaus (Team Sunweb), che rinviene dal centro della carreggiata. Viviani è battuto anche da un altro tedesco, Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), ma mantiene la maglia di leader, mentre Ewan è solo quinto, davanti a Greipel (Lotto-Soudal). Ottavo Kristoff (Team UAE Emirates), decimo Andrea Guardini (Bardiani CSF). Domani breve cronometro individuale, per un cambio al vertice della classifica generale.

Ordine d'arrivo. 1. Bauhaus in 3h 02' 55". 2. Kittel s.t. 3. Ackermann s.t. 4. Viviani s.t. 5. Ewan s.t. 6. Greipel s.t. 7. Barbier s.t. 8. Kristoff s.t. 9. Van Poppel s.t. 10. Guardini s.t.

Classifica generale. 1. Viviani in 11h 06' 36". 2. Kristoff a 3". 4. Bauhaus s.t. 4. Ackermann a 5". 5. Van Poppel a 7". 6. Kittel s.t. 7. Ewan a 9". 8. Valverde a 10". 9. Skujins s.t. 10. Tonelli s.t.