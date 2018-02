Abu Dhabi Tour, Rohan Dennis vola a cronometro

Google Plus

L'australiano Rohan Dennis domina la cronometro di Al Maryiah Island, quarta tappa dell'Abu Dhabi Tour 2018, e conquista la leadership della classifica generale. Lo specialista della BMC percorre i 12.7 chilometri previsti in quattordici minuti e ventuno secondi, precedendo di quattordici secondi lo spagnolo Jonathan Castroviejo (Team Sky) e di sedici il connazionale Miles Scotson (BMC) e gli olandesi Jos Van Emden (Lotto-Jumbo) e Wilco Kelderman (Team Sunweb). Sfortunato uno dei favoriti della vigilia, Tom Dumoulin (Team Sunweb), vittima di una foratura e all'arrivo costretto a cedere trentuno secondi al vincitore. 14' 58" il tempo di Fabio Aru (Team UAE Emirates), che cerca di difendersi in vista dell'arrivo in salita di domani a Jebel Hafeet (ultima tappa). Nella top ten di giornata l'eterno Alejandro Valverde (Movistar), che paga ventisette secondi a Dennis.

La quarta tappa dell'Abu Dhabi Tour è una cronometro individuale di 12.7 km, con partenza e arrivo ad Al Maryiah Island, completamente pianeggiante. Tra i primi a partire, i migliori si dimostrano il britannico Alex Dowsett (14'50") della Katusha-Alpecin e il tedesco Nikias Arndt (14'43") del Team Sunweb. I loro tempi vengono però abbattuti dai due australiani del Team BMC, con Miles Scotson che ferma il cronometro sul 14'37" e con Rohan Dennis che fa ancora meglio di sedici secondi (14'31"). Nessuno sarà più in grado di battere il tempo del canguro Dennis, anche perchè Tom Dumoulin, uno dei favoriti della vigilia, è vittima di una foratura a metà percorso, che lo costringe a chiudere a trentuno secondi di ritardo. Neanche uno specialista come lo spagnolo Jonathan Castroviejo (Team Sky) riesce ad avvicinarsi più di tanto, distanziato di quattordici secondi. Fanno segnare lo stesso tempo di Scotson anche gli olandesi Jos Van Emden (Lotto-Jumbo) e Wilco Kelderman (Team Sunweb), mentre si piazzano in top ten l'americano Brent Bookwalter (BMC, a diciassette secondi), il neozelandese Patrick Bevin (BMC, a ventitrè), e un ottimo Alejandro Valverde (Movistar, a ventisette). Più staccati gli altri uomini di classifica: il francese Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) perde trentaquattro secondi, il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott) accusano un ritardo di quarantanove secondi, poco meglio di Fabio Aru (Team UAE Emirates), a cinquantuno. Chiudono a quarantasette secondi il portoghese Rui Costa (Team UAE Emirates), a quaranta il russo Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), a trentasette Diego Ulissi (Team UAE Emirates). Domani sfida finale sulla salita di Jebel Hafeet, dieci chilometri al 5% di pendenza media.

Ordine d'arrivo. 1. Dennis in 14' 21". 2. Castroviejo a 14". 3. Scotson a 16". 4. Van Emden s.t. 5. Kelderman s.t. 6. Bookwalter a 17". 7. Arndt a 22". 8. Bevin a 23". 9. Valverde a 27". 10. Dowsett a 29".

Classifica generale. 1. Dennis in 11h 21' 10". 2. Castroviejo a 14". 3. Scotson a 16". 4. Van Emden s.t. 5. Kelderman s.t. 6. Bookwalter a 17". 7. Bevin a 23". 8. Valverde a 24". 9. Dumoulin a 31". 10. Alaphilippe a 34".