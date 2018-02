Abu Dhabi Tour, Valverde vince a Jebel Hafeet e si aggiudica la corsa

Dopo essersi già aggiudicato la Volta a la Comunitat Valenciana, Alejandro Valverde concede il bis all'Abu Dhabi Tour edizione 2018. Il murciano della Movistar si impone infatti sull'arrivo in salita di Jebel Hafeet, nell'ultima tappa della corsa, staccando nettamente la maglia rossa dell'australiano Rohan Dennis (BMC) per prendersi il gradino più alto del podio della classifica generale finale. Sull'ascesa finale solo il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) resiste a Valverde, ma è battuto in volata, mentre il francese Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) regola il polacco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) e l'olandese Wilco Kelderman (Team Sunweb). Sesto l'azzurro Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), a trentasette secondi dal vincitore, ottavo Diego Ulissi (Team UAE Emirates), a cinquantacinque. Più attardati Fabio Aru (Team UAE Emirates) e l'olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb), nuovamente vittima di un problema meccanico.

Alejandro Valverde sul podio dell'Abu Dhabi Tour. Fonte: Abu Dhabi Tour/Twitter

La quinta e ultima tappa dell'Abu Dhabi Tour 2018 conduce il gruppo da Qasr Al Muwaiji a Jebel Hafeet, per 199 chilometri complessivi. Arrivo in quota, su un'ascesa di undici chilometri, con una pendenza media intorno al 6%. La fuga di giornata viene inizialmente lasciata andare dal gruppo, con dieci minuti di vantaggio. I battistrada sono Lawson Craddock (EF Education First-Drapac), Mathias Brandle (Trek-Segafredo), Andrè Greipel (Lotto Soudal), Rudy Barbier (AG2R La Mondiale), Fredrik Frison (Lotto Soudal), Michael Bresciani (Bardiani CSF), Nicolo Bonifazio (Trek-Segafredo), Nikolay Trusov (Gazprom-Rusvelo) e Joonas Henttala (Novo Nordisk). Sulle prime rampe della salita finale il loro vantaggio scende a un paio di minuti, mentre l'Astana forza il ritmo da dietro. Il primo vero scatto è di Davide Formolo (Bora-Hansgrohe): il veronese stana la maglia rossa dell'australiano Rohan Dennis (BMC) e si porta dietro lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar). Rinvengono subito dopo anche il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e il francese Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), mentre Dennis perde definitivamente contatto. Anche Formolo non riesce a tenere il ritmo dei migliori, che annullano la fuga. Fabio Aru (Team UAE Emirates) non è in grado di cambiare passo, a differenza di Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) e Wilco Kelderman (Team Sunweb), che si riportano sui primi. Tom Dumoulin (Team Sunweb) è intanto fuori dai giochi per un problema meccanico e davanti Lopez scatta a ripetizione, si libera della compagnia di Alaphilippe, Majka e Kelderman, ma nel finale deve arrendersi allo spunto in volata di uno strepitoso Valverde, che vince la tappa e si aggiudica la corsa. Terzo di giornata Alaphilippe, che precede Majka e Kelderman. Formolo chiude sesto a trentasette secondi, Diego Ulissi (Team UAE Emirates) è ottavo a cinquantacinque. Festeggia dunque ancora il murciano, accompagnato sul podio proprio da Wilco Kelderman e da Miguel Angel Lopez.

Ordine d'arrivo. 1. Valverde in 4h 38' 47". 2. Lopez s.t. 3. Alaphilippe a 15". 4. Majka s.t. 5. Kelderman s.t. 6. Formolo a 37". 8. Eg a 47". 8. Ulissi a 55". 9. Rui Costa s.t. 10. Tolhoek s.t.

Classifica generale. 1. Valverde in 16h 00' 01". 2. Kelderman a 17". 3. Lopez a 29". 4. Alaphilippe a 31". 5. Majka a 45". 6. Formolo a 1'13". 7. Ulissi a 1'18". 8. Rui Costa a 1'28". 9. Dennis a 1'29". 10. Buchmann a 1'37".