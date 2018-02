Pyeongchang 2018, Team event pattinaggio: Canada in testa, Della Monica-Guarise settimi nel corto coppie

PyeongChang 2018 Twitter

Comincia con il Team Event l’Olimpiade di Pyeongchang per il pattinaggio di figura, che entra nel vivo ancora prima della Cerimonia d’apertura. Nella notte italiana il debutto in pista è toccato agli uomini, a cui hanno fatto seguito le coppie di artistico. Alla fine dei due segmenti di gara di entrambe le categorie, è il Canada a trovarsi in testa alla classifica delle squadre, grazie all’ottimo risultato di Duhamel/Radford, secondi dopo lo short program.

I campioni del mondo hanno portato a termine un programma pulito sulle note di “With or without you”, con una sola sbavatura all’atterraggio del triplo Lutz. Questo però non ha compromesso il punteggio, che ha permesso loro di concludere lo short in seconda posizione e di portare la squadra in testa. Davanti ai canadesi troviamo solamente la coppia Tarasova/Morozov: i russi, con 80.92 punti, si sono portati al comando dopo l’esecuzione di un corto senza errori, confermandosi in lotta per la medaglia dopo il titolo europeo conquistato a gennaio.

Il Team Event si apre con un colpo di scena nel corto delle coppie: i tanto attesi Savchenko/Massot concludono il segmento di gara in terza posizione dopo una clamorosa caduta. Qualche altro errore ha condito la prestazione dei tedeschi, che con il punteggio di 75.36, si trovano attualmente alle spalle di Tarasova/Morozov e Duhamel/Radford. Ottimi quarti invece Shimeca Kinerim/Kinerim: gli statunitensi sono autori di una grande prova che, seppur con qualche sbavatura, permette loro di ottenere il miglior punteggio in carriera (69.75) e chiudere lo short alle spalle solo dei grandi favoriti.

Debutto dolceamaro per l’Italia nel Team event: dopo l’esplosione di gioia per il corto di Matteo Rizzo, tocca a Della Monica/Guarise conquistare altri punti preziosi. La coppia azzurra ha portato a termine un buon programma sulle note del “Magnificat” cantato da Mina, ma qualche piccolo errore non ha permesso loro di ottenere il punteggio sperato. Si presentano al libero in settima posizione con 67.72 punti, sommando altri quattro punti ai sei ottenuti da Rizzo. L’Italia è dunque settima nella classifica delle squadre al momento.

La gara a squadre continua domani (mentre in Italia sarà notte fonda) con il libero delle coppie, a cui si aggiungono il corto della danza e quello femminile.

CLASSIFICA CORTO COPPIE D’ARTISTICO

TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir (OAR) 80.92 DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric (CAN) 76.57 SAVCHENKO Aliona / MASSOT Bruno (GER) 75.36 SCIMECA KNIERIM A / KNIERIM C (USA) 69.75 YU Xiaoyou / ZHANG Hao (CHN) 69.17 JAMES Vanessa / CIPRES Morgan (FRA) 68.49 DELLA MONICA Nicole / GUARISE Matteo (ITA) 67.62 SUZAKI Miu / KHIARA Ryuichi (JPN) 57.42 CONNERS Paige / KRASNOPOLSKI Evgeni (ISR) 54.47 KIM Kyueun / KAM Alex Kang Chan (KOR) 52.10

CLASSIFICA TEAM EVENT (dopo corto maschile e corto coppie)