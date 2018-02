PyeongChang 2018 - Curling misto: Canada, Norvegia e Oar vedono le semifinali

Google Plus

Procede a grandi passi il torneo di curling a coppie miste delle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Nella nottata odierna si sono giocati match fondamentali per la definizione della classifica e non mancano certo le sorprese, perché la Svizzera potrebbe abbandonare il torneo a causa della sconfitta patita oggi contro il Canada.

La coppia composta da Lawes e Morris ha asfaltato Rios e Perry chiudendo con un eloquent 7-2 al sesto end, un risultato costruito nel quarto end grazie ad uno strepitoso gioco da quattro punti che poi ha costretto gli elvetici a dichiarare la resa. Con questa vittoria i canadesi salgono a quota quattro nel torneo e comandano la graduatoria assieme a Norvegia e Oar, ovvero gli atleti russi che gareggiano sotto l'egida del Cio. Gli asiatici hanno sconfitto per 6-4 gli USA, rendendo la vita difficilissima agli statunitensi che sono davvero ad un passo dall'eliminazione e ancor più dura sarà poi provare a prendere una medaglia in caso di qualificazione. Decisivo, per la risoluzione della partita, il gioco da due punti ottenuto nell'ultimo end da Wang e Ba.

Molto più combattuta, invece, la partita tra Norvegia e Finlandia con i norge che la spuntano solo all'extra end per 7-6 decretando ufficialmente l'eliminazione della coppia composta da Kauste e Rantameki, ancora a secco di vittorie e senza possibilità di centrare i playoff. Successo all'extra end anche per gli atleti dell'Oar che regolano per 6-5 i padroni di casa della Corea del Sud.

La classifica:

Canada, Norvegia, Oar 4-1

Svizzera 3-2

Cina, Corea del Sud 2-3

USA 1-4

Finlanda 0-5