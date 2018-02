PyeongChang 2018, Team Event pattinaggio di figura: quarto posto per Cappellini-Lanotte nello short della danza, Italia risale quinta - PyeongChang 2018 Twitter

La seconda giornata di competizioni per il pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, è ancora all’insegna del Team Event. La lunga corsa che porterà all’assegnazione delle prime medaglie nella specialità, ha vissuto il momento più importante.

La terza tappa della lunga competizione a squadre, ha visto infatti il debutto delle coppie della ice dance nel programma corto. L’Italia, settima in classifica generale dopo lo short maschile e quello delle coppie di artistico (10 punti), era chiamata a recuperare due posizioni per rientrare nella top five e poter così disputare i programmi liberi, quelli che assegneranno le medaglie.

Per riuscirci, la squadra azzurra ha schierato i propri pezzi da 90 nella danza, Anna Cappellini e Luca Lanotte. Scesi sul ghiaccio come terzi del secondo gruppo, i Campioni del Mondo 2014 si sono resi protagonisti di una solida prestazione. Sui ritmi della Samba/Rumba i danzatori azzurri hanno dato prova della loro assoluta capacità interpretativa chiudendo in quarta posizione il loro segmento di gara con 72.51 punti, seppur penalizzati da una deduzione (37.31 per gli elementi tecnici e 37.31 per i components). La prestazione dei danzatori lombardi ha permesso comunque all’Italia di risalire in classifica generale e di entrare nelle prime cinque posizioni, portando a casa un bottino di sette punti che vale un totale di 17 e la quinta piazza provvisoria.

Come da pronostico, a comandare questo segmento sono stati i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, vere icone della specialità. Belli, eleganti, veloci, espressivi, sulle note dei Rolling Stones e di Hotel California i pluricampioni con la loro short dance da 80.51 (41.61 punti di technical elements e 38.90 punti di components) hanno permesso alla formazione nordamericana di riportarsi in testa nella over all della prova a squadre aumentando il proprio vantaggio. Il Canada è infatti al comando con 27 punti. Alle spalle dei super favoriti, i fratelli statunitensi Maia e Alex Shibutani, con 75.46 punti, che hanno preceduto di sette decimi i russi Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev (74.76 punti).

Per confermare la quinta piazza o migliorare il piazzamento azzurro e passare ai programmi liberi, il testimone passa ora all'icona del pattinaggio azzurro, Carolina Kostner, attesa per il proprio short program.

CLASSIFICA SHORT DANCE - TEAM EVENT

1 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN 80.51 (10 punti)

2 SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex USA 75.46 (9 punti)

3 BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri OAR 74.76 (8 punti)

4 CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca ITA 72.51 (7 punti)

5 MURAMOTO Kana / REED Chris JPN 62.15 (6 punti)

6 LAURIAULT M / LE GAC R FRA 57.94 (5 punti)

7 WANG Shiyue / LIU Xinyu CHN 56.98 (4 punti)

8 LORENZ Kavita / POLIZOAKIS Joti GER 56.88 (3 punti)

9 MIN Yura / GAMELIN Alexander KOR 51.97 (2 punti)

10 TANKOVA Adel / ZILBERBERG Ronald ISR 44.61 (1 punto)

CLASSIFICA Over All - TEAM EVENT

1 Canada 27 punti

2 Stati Uniti 23 punti

3 Russia (OAR) 21 punti

4 Giappone 19 punti

5 Italia 17 punti

6 Cina 14 punti

7 Germania 13 punti

8 Israele 12 punti

9 Francia 11 punti

10 Corea del Sud 8 punti