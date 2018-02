Pyeongchang 2018, pattinaggio team event: libero a Duhamel/Radford. Splendidi Marchei/Hotarek secondi | foto: Twitter PyeongChang 2018

Dopo un giorno di pausa, il pattinaggio di figura torna in pista a Pyeongchang per proseguire la gara a squadre. Dopo la short dance, è stata la volta delle coppie di artistico, che si sono sfidate nel libero. Partivano da favoriti Duhamel / Radford, che arrivavano alla finale in testa. La gara ha proseguito per la coppia di punta canadese nell’artistico, che si è confermata portando a casa la vittoria e mantenendo il comando della classifica nel Team Event.

Il Canada ipoteca così la medaglia d’oro nella sfida a squadre, con 45 punti stacca la Russia, seconda a 39. Ma l’Italia non sta a guardare: ad infuocare il ghiaccio sono Valentina Marchei e Ondrej Hotarek. Gli azzurri, che nel libero sono subentrati a Della Monica / Guarise, si sono esibiti sulle note di Amarcord, disputando il libero migliore della loro stagione. Il punteggio lo ha confermato e, con 138.44 punti (72.02 di tecnico e 67.42 nei components), Marchei / Hotarek hanno frantumano il loro record, scavalcando così anche i più favoriti, chiudendo così il libero in seconda posizione. Solamente dietro a Duhamel / Radford, la coppia azzurra ha ben dieci punti di distacco, ma fa risalire l’Italia nella classifica del Team Event.

Abbiamo visto un programma poco pulito per la coppia russa Zabiiako / Enbert, che non è riuscita ad andare oltre la terza posizione finale. Con 133.28 punti, si sono mantenuti però davanti agli statunitensi Scimeca Knierim / Knierim, che hanno chiuso con un totale di 126.56 punti. A chiudere la classifica troviamo i giapponesi Suzaki / Kihara (97.67 punti).

CLASSIFICA LIBERO COPPIE D’ARTISTICO

DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric (CAN) 148.51 MARCHEI Valentina / HOTAREK Ondrej (ITA) 138.44 ZABIIAKO Natalia / ENBERT Alexander (OAR) 133.28 SCIMECA KNIERIM A / KNIERIM C (USA) 126.56 SUZAK Miu / KIHARA Ryuichi (JPN) 97.67

CLASSIFICA TEAM EVENT