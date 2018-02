Pyeongchang 2018, corto donne team event: Medvedeva al comando, Kostner incanta | foto: Own work, author Luu - CC-BY-SA-4.0 via Wikimedia Commons

A Pyeongchang continua ad andare in scena il pattinaggio di figura, che ha iniziato le Olimpiadi con il Team Event. Dopo la short dance ed il libero delle coppie d’artistico, sul ghiaccio sono scese le donne per disputare il programma corto. Prosegue così la sfida delle squadre, con l’Italia che ha schierato i propri atleti migliori per poter continuare a sognare la medaglia.

La Russia (OAR) non delude le aspettative con Evgenia Medvedeva: favorita assoluta sia nel Team Event che nel singolo, la campionessa del mondo in carica ha chiuso il corto con 81.06 punti e si è portata al comando della classifica. Ma ad incantare c’è sempre lei, l’eterna Carolina Kostner. L’atleta azzurra, alla sua quarta olimpiade, ha regalato emozioni al pubblico sulle note di Ne me quittes pas. Solo un salto sotto ruotato per la nostra azzurra, che non le ha permesso di tallonare la super favorita russa. Ma con un punteggio totale di 75.10, Carolina si presenterà al libero in seconda posizione. Risultato meraviglioso per la nostra punta di diamante, che regala così speranze all’Italia nel Team Event ed ora si sogna la medaglia.

Kostner beffa così anche Kaetlyn Osmond, che ha chiuso il corto in terza posizione. La campionessa nazionale canadese in carica ha ottenuto 71.38 punti e arriverà al libero pronta a migliorare il suo risultato, continuando così ad accumulare punti per il Canada, che nel Team Event è ormai saldamente al comando.

Quarta posizione per Satoko Miyhara, che è andata sotto quota 70 punti, restano così più indietro rispetto alle prime tre. Segue la statunitense Bradie Tennel, quinta alla sua prima olimpiade. Più attardate le altre pattinatrici, che non superano la soglia dei 60 punti (Dabin Choi è l’unica ad aver ottenuto 65 punti) e non riescono così a qualificarsi per la finale.

CLASSIFICA CORTO DONNE