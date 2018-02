PyeongChang 2018 - Snowboard: Gerard regala l'oro agli USA nello slopestyle

Twitter U.S. Ski & Snowboard Team

E' arrivato nella notte il primo oro degli Stati Uniti nei giochi olimpici invernali di PyeongChang 2018 ed arriva grazie ad un giovanissimo, ma che ha già i gradi del fenomeno: Redmond Gerard. Il classe 2000 nativo dell'Ohio vince l'oro nello snowboard slopestyle battendo i canadesi Max Parrot e Mark McMorris.

L'enfant prodige statunitense, già due vittorie in coppa del mondo e leader della classifica generale, non era partito al meglio, commettendo errori gravi e disattenzioni nel corso delle prime due run che potevano compromettere la sua corsa all'oro. Tutto si risolve nella terza ed ultima run in cui Gerard compie il miracolo stampando il decisivo punteggio di 87.16 che lo fa balzare in testa di oltre un punto sul canadese Parrott, primo in tutte le prove disputate e beffato proprio sul più bello dal cugino americano. Il canadese resta comunque il favorito per la prova di big air, dove potrà provare ad ottenere la propria vendetta.

A chiudere il podio, sul gradino più basso, un altro nazionale della foglia d'acero, Mark McMorris, che chiude con l'85.20 ottenuto nel corso della seconda run. Medaglia di legno per il norvegese Staale Sandbech seguito dal neozelandese Garcia Knight. Delude uno dei grandi favoriti, Marcus Kleveland, che chiude solo al sesto posto con il punteggio di 77.76. Come per Parrott, anche Kleveland proverà a rifarsi nella prova di big air.