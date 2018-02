PyeongChang 2018, speed skating: dominio assoluto Sven Kramer al terzo oro olimpico, solo ottavo Tumolero

Arriva la prima delusione per l’Italia ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. La seconda giornata di gare dello speed skating nell’Oval di Gangneung ha infatti il sapore amaro della disfatta. La prova, molto attesa, dei 5000 metri maschili riserva a Nicola Tumolero, campione d’Europa in carica, solamente l’ottava posizione con un crono di 6’15″48. Reduce da una stagione molto positiva, oltre all’oro continentale sui 5 km a Kolomna va ricordata anche la quarta piazza ottenuta nella graduatoria di Coppa del Mondo, l’azzurro rappresentava la maggiore speranza italiana nella distanza. Possibilità di andare a podio poche, fin dalla vigilia, ma l’ottimo rendimento stagionale faceva sperare in qualcosa di più. Le aspettative molto alte hanno però fatto i conti con una pattinata tecnicamente perfetta alla quale è mancato il cambio di passo negli ultimi 1000 metri, là dove si costruisce l’impresa.

Se l’ottavo posto ottenuto da Tumolero delude, il ventesimo di Giovannini, altra pedina fondamentale per l’Italia, lascia davvero l’amaro in bocca. Quarto a Calgary proprio su questa distanza, l’azzurro ha un buon passo in avvio salvo crollare nella seconda parte di gara, senza riuscire a tenere il ritmo, chiudendo lontanissimo dal suo personale. 6’30’’71 il crono per lui. Ghiotto, outsider azzurro nella distanza, lui che predilige la prova dei 10000, ha un andamento di gara simile a quello di Giovannini: crolla ai 3000 metri chiudendogli davanti, diciannovesimo, con un tempo di 6’29″25.

A confermarsi Campione Olimpico per la terza volta in questa specialità, l’olandese Sven Kramer. Mai nessuno come lui nello speed skating. Una gestione di gara perfetta la sua, quando ai 2000 metri apre il gas chiudendo con il tempo di 6’09″76, nuovo record olimpico, è chiaro a tutti chi sia il re indiscusso. Seconda piazza per il connazionale naturalizzato canadese Ted-Jan Bloemen (6’11″616) staccato di soli due millesimi, un’inezia, dal norvegese Sverre Lunde Pedersen (6’11″618), bronzo. Insieme nella terzultima batteria, i due hanno chiuso la gara al fotofinish, con Bloemen, primatista del mondo, ad avere la meglio.

CLASSIFICA SPEED SKATING 5000 m maschile

1 Sven KRAMER NED 6:09.76

2 Ted-Jan BLOEMEN CAN 6:11.616

3 Sverre Lunde PEDERSEN NOR 6:11.618

4 Peter MICHAEL NZL 6:14.07

5 LEE Seung-Hoon KOR 6:14.15

6 Bart SWINGS BEL 6:14.57

7 Jan BLOKHUIJSEN NED 6:14.75

8 Nicola TUMOLERO ITA 6:15.48

9 Seitaro ICHINOHE JPN 6:16.55

10 Patrick BECKERT 6:17.91

11 Alexis CONTIN FRA 6:18.13

12 Moritz GEISREITER GER 6:18.34

13 Simen Spieler NILSEN NOR 6:18.39

14 Nils VAN DER POEL SWE 6:19.06

15 Bob DE VRIES NED 6:22.26

16 Ryosuke TSUCHIYA JPN 6:22.45

17 Livio WENGER SUI 6:24.16

18 Havard BOKKO NOR 6:24.50

19 Davide GHIOTTO ITA 6:29.25

20 Andrea GIOVANNINI ITA 6:30.71

21 Emery LEHMAN USA 6:31.16

22 Adrian WIELGAT POL 6:31.71