PyeongChang 2018, pattinaggio di figura: con il programma libero, Matteo Rizzo tiene l'Italia in scia delle medaglie

Giornata decisiva per l’assegnazione delle prime medaglie nel pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. A regalarle, il Team Event. Molta tensione in casa azzurra con l’Italia in piena corsa per conquistare una clamorosa medaglia nella prova a squadre. Gli azzurri infatti, quarti e distaccati di un solo punto dagli USA, si giocano davvero il tutto per tutto. A provare a compiere il miracolo saranno Matteo Rizzo, che proverà a confermare quanto fatto vedere nel programma corto, Carolina Kostner, chiamata a una prova di grande maturità come già dimostrato nello short, seguita dalla coppia di danza formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte a chiudere i conti.

Il free skating maschile ha dunque aperto le ostilità e Matteo Rizzo non ha deluso le aspettative. Il giovanissimo atleta azzurro, alla prima esperienza olimpica, ha chiuso un ottimo programma libero, senza gravi errori, riuscendo a completare ogni elemento di salto presente. Sulle musiche dei Beatles, ha dimostrato di saper reagire al meglio proprio nelle situazioni di maggior tensione. Con il punteggio di 156,11 (78.77 di technical elements e 77.34 di components), di poco inferiore al proprio personal best, Rizzo chiude al quarto posto la propria gara guadagnando sette punti che consentono all’Italia di rimanere in scia per una medaglia. Obiettivo raggiunto con Adam Rippon (172.98), terzo, a precederlo di una posizione. In classifica generale i punti che separano gli azzurri dal team americano solo solamente due. Quindi tutto è ancora possibile.

A dominare il free skating è stato Patrick Chan che ha consolidato il primato in classifica generale del Canada sempre più vicino alla conquista della medaglia d’oro. Con la sua prestazione Chan ha ottenuto 179.75 punti, con delle valutazioni di 87.67 di punteggio tecnico e di 93.08 per le componenti del programma. Riscatto invece per il russo Mikhail Kolyada (173.57), terzo, nonostante una caduta e qualche errore. Il Team russo è ora al secondo posto in classifica generale. Deludente la prova del giapponese Keiji Tanaka, ultimo e fermo a 148.36 punti.

Attesa ora per il programma libero femminile, con Carolina Kostner a tentare il sorpasso sugli Stati Uniti.