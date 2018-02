PyeongChang 2018, Team Event pattinaggio di figura: Carolina Kostner quarta nel libero, podio più lontano per l'Italia - foto: Own work, author Luu - CC-BY-SA-4.0 via Wikimedia Commons

Carolina Kostner lotta con le unghie e con i denti ma qualche sbavatura di troppo sugli elementi di salto ed un punteggio tecnico davvero basso la costringono a chiudere il proprio programma libero al quarto posto. Si complica dunque il percorso dell’Italia nella prova del Team Event ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Quando devono scendere sul ghiaccio solo le coppie della danza con gli azzurri Cappellini-Lanotte a tentare il tutto per tutto, il distacco dell’Italia dalla possibile medaglia di bronzo è ora di quattro punti.

Sulle note di Claude Debussy, a salvare Carolina Kostner da un punteggio tecnico non all’altezza delle capacità e delle aspettative (59.73) sono state come sempre le valutazioni, eccellenti, per le componenti artistiche del programma (74.27). Il quarto posto finale nel segmento di gara non consente di recuperare i due punti di svantaggio accumulati dagli Stati Uniti in classifica generale e allontana ancor di più la speranza di una medaglia per l’Italia.

A galvanizzarsi è stato proprio il team a stelle strisce grazie all’ottima prova di Mirai Nagasu, la prima a scendere sul ghiaccio in questo free skating. Seconda al termine della prova con un punteggio di 137.53, nuovo primato personale, l’americana non ha sbagliato nulla portando a termine il miglior libero della carriera. Questo risultato potrebbe aver davvero ipotecato il podio per gli Stati Uniti.

Incredibile prova quella del fenomeno russo Alina Zagitova. La neo campionessa europea, quindici anni, ha chiuso al comando il segmento di gara ottenendo il proprio personal best (158.08) sulle note del Don Chiquote. La Russia recupera così terreno nei confronti del Canada in classifica generale, portandosi al secondo posto con cinque punti di distacco. Proprio la canadese Gabrielle Daleman, terza con 137.14 punti davanti alla nostra Carolina Kostner, si comporta egregiamente sulle note della Rapsodia in Blue consolidando il primato di squadra in classifica generale. La giapponese Kaori Sakamoto ha terminato in quinta posizione con 131.91 punti.

Ultimo capitolo di questo secondo Team Event olimpico, la free dance ma il podio sembra ormai essere già scritto.

CLASSIFICA GENERALE TEAM EVENT

Canda 63

Russia (OAR) 58

Stati Uniti 53

Italia 49

Giappone 44