Pyeongchang 2018, pattinaggio team event: Virtue/Moir dominano, oro al Canada. Quarti Cappellini/Lanotte, sfuma la medaglia | foto: Tessa Virtue Official Twitter

Si è concluso con la danza il Team Event, la gara a squadre che ha inaugurato le gare di pattinaggio di figura ed i Giochi Olimpici invernali a Pyeongchang. Alla Gangneung Arena il programma libero ha assegnato le medaglie nella prova a squadre, assegnando l’oro al Canada che non ha mai perso la leadership e si è solo confermato, migliorando il risultato di Sochi 2014 (argento).

Tessa Virtue e Scott Moir hanno portato in pista il loro programma libero e, sulle note di Moulin Rouge, hanno ottenuto il punteggio di 118.10, andando così a prendere il comando della classifica e conquistando così la quarta medaglia olimpica. L’eterna coppia canadese, già oro a Vancouver, con doppio argento a Sochi, ha dominato a Pyoengchang nel Team Event e può sognare la quinta medaglia anche nella competizione singola (per l’oro sarà lotta apertissima con i francesi Papadakis / Cizeron, che non hanno preso parte alla prova a squadre).

Al secondo posto in classifica nel Team Event troviamo la Russia (OAR), che non riesce a difendere l’oro conquistato a Sochi e deve accontentarsi della medaglia d’argento. Decisivi Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev, che nel libero della danza non sono andati oltre il terzo posto, totalizzando un punteggio di 110.43. La coppia russa, come da previsioni, non è riuscita a sopravanzare gli statunitensi, che hanno chiuso in seconda posizione. Maia e Alex Shiubutani infatti, con 112.01 punti, sono riusciti a piazzarsi in seconda posizione, permettendo così agli USA di conquistare la medaglia di bronzo nella prova a squadre. Come Virtue / Moir, anche i fratelli Shibutani avranno la possibilità di lottare per il podio nella competizione singola, confermandosi così la coppia di punta del movimento statunitense.

Sfuma il sogno della medaglia nel Team Event per l’Italia. Dopo lo splendido libero di Matteo Rizzo e una prova condita da qualche errore per Carolina Kostner, entrambi quarti, era tutto nelle mani di Anna Cappellini e Luca Lanotte. Il loro libero, sulle note de La Vita è bella, non è bastato per poter agguantare almeno il bronzo. Solo medaglia di legno per gli azzurri, che non sono riusciti ad insidiare lo strapotere di Canada, Russia e Stati Uniti.

L’Italia conclude così il Team Event in quarta posizione, con 56 punti totali, dopo il quarto posto di Cappellini / Lanotte, che hanno totalizzato 107.00 punti. La quinta e ultima posizione è occupata da Kana Muramoto e Chris Reed. Deludente la prova della coppia giapponese, che sbaglia e cade, non arrivando nemmeno alla soglia dei 90 punti, con un punteggio totale di 87.88. Il Giappone conclude il Team Event in quinta posizione finale, alle spalle del’Italia. Sesta la Cina, davanti alla Germania e ad Israele. Chiudono la classifica la Corea del Sud e la Francia.

Concluso il Team Event, il pattinaggio di figura continua con le competizioni singole, che assegneranno le medaglie olimpiche in ogni specialità.

CLASSIFICA LIBERO DANZA

VIRTUE Tessa / MOIR Scott (CAN) 118.10 SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex (USA) 112.01 BOBROVA Ekaterina /SOLOVIEV Dmitri (OAR) 110.43 CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca (ITA) 107.00 MURAMOTO Kana / REED Chris (JPN) 87.88

CLASSIFICA FINALE TEAM EVENT