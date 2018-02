PyeongChang 2018 - Slittino femminile: Geisenberger al comando, italiane distanti

Twitter PyeongChang 2018

Terminate le gare di slittino maschile, iniziano quelle al femminile e se nei maschi Felix Loch era atteso per l'oro, lo stesso si può dire per la connazionale Natalie Geisenberger, campione olimpica in carica e dominatrice della stagione in scorso. La tedesca si conferma nelle prime due manche stabilendo anche il nuovo record della pista e accumulando un decimo e venti di vantaggio. Grande prestazione anche per l'altra tedesca, la Eitberger che dà spettacolo nella seconda run ritoccando il record fatto segnare dalla nativa di Monaco di Baviera e levando qualche decimo al suo distacco dalla prima posizione. Completa il podio provvisorio Alex Gough a 191 millesimi dalla medaglia d'oro. Le possibilità di medaglia si riducono poi alle altre due atlete in top five, ovvero l'esperta Tatjana Huefer a un centesimo dal podio e la statunitense Erin Hamlin. Loro cinque sono quelle con reali possibilità di andare a medaglia nella giornata di domani.

Dalla quinta poi va in scena un'altra gara, quella per i piazzamenti d'onore in top ten. La sesta classificata, la canadese McRae è infatti staccata di oltre tre decimi, un ritardo che rende quasi impossibile il recupero in zona medaglie. Da evidenziare la rimonta di Summer Britch, autrice di un grave errore nel corso della prima run che ha recuperato la bellezza di sei posizioni nella serata coreana. Lontane, al contrario le due ragazze italiane in gara. Andrea Voetter è appena fuori dalla top ten e potrà lottare per una posizione prestigiosa domani, mentre Sandra Robatscher ha chiuso in diciassettesima posizione a causa di un brutto errore nella seconda runa.