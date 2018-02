Google Plus

PyeongChang 2018 - Curling: Svizzera e Canada si sfideranno per l'oro | Twitter PyeongChang 2018

Si avvia alla conclusione il primo torneo di curling di queste Olimpiadi di PyeongChang 2018. La competizione riservata alle coppie miste è giunta al suo atto finale, ovvero le due finali che assegneranno le medaglie olimpiche.

I primi a qualificarsi, dopo aver dominato la fase a round robin, è stato il Canada con la coppia composta da Kaitlyn Lawes e John Morris che nella notte di oggi ha battuto la Norvegia per 8-4 in una semifinale senza troppa storia. La inedita coppia canadese ha coronato quindi un ottimo percorso nel round robin e ha vendicato l'unica sconfitta subita nella prima fase, proprio ad opera degli scandinavi. Il primo end vede i nordamericani trovare due punti importanti per indirizzare la partita, ma nel secondo end arriva la reazione norvegese con Skaslien e Nordgotten che pareggiano il conto dei punti. I nazionale della foglia d'acero però chiudono il discorso piano piano fino al settimo end quando con un parziale di 3-0 salgono al finale 8-4.

Nel pomeriggio, poi, il Canada ha conosciuto anche chi la sfiderà nella finale per l'oro, vale a dire la Svizzera. La coppia elvetica composta da Perret e Rios campione mondiale in carica ha battuto la coppia russa fatta da Bryzgalova e Krushelnitckii. Il match è stato molto combattutto, con le due coppie a rispondere colpo su colpo ad ogni punto avversario. L'equilibrio si è rotto solo nel settimo end, quando la coppia elvetica realizza due punti e poi ruba la mano nell'ultimo end grazie ad una stone perfettamente piazzata da Rios.