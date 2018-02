PyeongChang 2018 - Curling doppio misto: bronzo per l'Oar

Twitter World Curling

Sta andando in archivio il primo torneo di curling dell'Olimpiade di PyeongChang 2018. Iniziato ancor prima della cerimonia d'inaugurazione, il torneo di doppio misto, assegna oggi le sue medaglie e la prima ad esser vinta è come logico il bronzo. Nella finalina per il terzo posto si sfidano Norvegia e Oar, ovvero gli atleti olimpici russi.

A spuntarla è proprio la coppia russa che si impone sui rivali norvegesi per 8-4. La partita inizia con lo scatto di Bryzgalova e Krushelnitckii che nei primi due end scappano sul 3-0 indirizzando il match verso la Russia. Inevitabile la reazione del team composto da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten che nel terzo end mettono a segno due punti che riaprono la contesa seguiti poi dal botta e risposta nel quarto e quinto end dove le due coppie mettono a segno due punti a testa. La chiave di volta del match arriva però nel settimo gioco con la Norvegia che ha la possibilità di trovare il pareggio mettendo a segno altri due punti, ma le stones vengono mal direzionate facendo così perdere la chance di rimonta.

Da lì in poi diventa tutto facile per la coppia russa che così può festeggiare la vittoria del bronzo, terza medaglia per l'Oar, mentre quella di legno e tutto il rammarico possibili lo portano a casa i norvegesi. La finale per l'oro tra Svizzera e Canada andrà in scena alle 12.05 ore europea, ovvero quando in Corea del Sud saranno le 20.05.