PyeonChang 2018 - Sci di fondo, sprint in tecnica classica femminile: due azzurre ai quarti

PyeonChang 2018 - Sci di fondo, sprint in tecnica classica: avanzano due azzurre

Sci di fondo protagonista all'olimpiade invernale di PyeongChang. Dopo il doppio appuntamento con lo skiathlon, è tempo di sprint in alternato. Un chilometro e duecentocinquanta metri, questa la lunghezza del percorso femminile. Consueta qualificazione, le migliori trenta alla fase a eliminazione diretta - quarti, semifinali, finale. Stina Nilsson, candidata all'oro, batte il primo colpo. La svedese fissa nettamente il crono di riferimento, unica a scendere sotto i 3:09 - 3:08.74. La Nilsson precede una rivale attesa, la norvegese Maiken Caspersen Falla. Le due fanno il vuoto, il margine è infatti ampio sul resto del gruppo. Krista Parmakoski strappa la terza posizione davanti a Falk, mentre la slovena Visnar, quinta, paga già oltre sei secondi.

In decima posizione troviamo Heidi Weng, non al meglio per quanto visto fin qui, tredicesima è Oestberg, avanza anche Kowalczyk, ventiduesima. L'Italia si mantiene in quota e porta due atlete alla fase successiva. La migliore è Gaia Vuerich - diciottesima. Lucia Scardoni è dentro per il rotto della cuffia, ventottesima, peccato per Greta Laurent, trentaduesima e seconda esclusa.

Si riparte alle 12.

Le prime trenta

1 12 NILSSON Stina 3:08.74

2 7 FALLA Maiken Caspersen 3:09.13

3 3 PARMAKOSKI Krista 3:12.30

4 6 FALK Hanna 3:12.54

5 5 VISNAR Katja 3:15.24

6 19 NEPRYAEVA Natalia 3:15.65

7 15 DIGGINS Jessica 3:15.76

8 22 INGEMARSDOTTER Ida 3:16.06

9 4 BJORNSEN Sadie 3:16.12

10 16 WENG Heidi 3:16.28

11 9 LAMPIC Anamarija 3:16.57

12 18 CALDWELL Sophie 3:17.06

13 8 OESTBERG Ingvild Flugstad 3:17.35

14 1 DYVIK Anna 3:17.99

15 10 BELORUKOVA Yulia 3:18.26

16 13 RINGWALD Sandra 3:18.43

17 11 HARSEM Kathrine Rolsted 3:18.48

18 20 VUERICH Gaia 3:19.01

19 34 MATINTALO Johanna 3:19.04

20 24 FAEHNDRICH Nadine 3:19.42

21 17 VAN DER GRAAFF Laurien 3:19.62

22 30 KOWALCZYK Justyna 3:20.00

23 49 BEROUSKOVA Katerina 3:20.09

24 26 NISKANEN Kerttu 3:20.48

25 42 HENNIG Katharina 3:22.64

26 28 SCHICHO Elisabeth 3:23.26

27 46 SHEVCHENKO Anna 3:23.27

28 29 SCARDONI Lucia 3:23.32

29 2 CEBASEK Alenka 3:23.38

30 25 SAARINEN Aino-Kaisa 3:24.02