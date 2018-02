PyeongChang 2018 - Sci di fondo, qualificazione sprint in classico maschile: Pellegrino risponde presente, brilla Rastelli

Google Plus

PyengChang 2018 - Sci di fondo, qualificazione sprint in classico maschile: Pellegrino risponde presente, brilla Rastelli

Federico Pellegrino risponde presente a PyeongChang. Nella sua gara, la sprint - non nella tecnica preferita, qui infatti si compete con il passo alternato - l'azzurro supera lo sbarramento di qualificazione fissando il nono tempo. Pellegrino non è solo, con il pettorale 27 sorprende Maicol Rastelli, quarto assoluto. A stabilire la miglior prestazione è il finlandese Hakola. Precede di 19 centesimi il favorito di stagione e il protagonista atteso della rassegna a cinque cerchi, il norvegese Klaebo. Nei dieci, troviamo quattro svedesi, Peterson - quinto - Svensson - settimo - Thorn - ottavo - e Halfvarsson - decimo. In rampa di lancio anche Golberg e Iversen, attenzione a Poltoranin, certo più incisivo su gare di distanza.

I primi trenta

1 9 HAKOLA Ristomatti 3:08.54

2 19 KLAEBO Johannes Hoesflot 3:08.73

3 5 BOLSHUNOV Alexander 3:10.20

4 27 RASTELLI Maicol 3:11.32

5 12 PETERSON Teodor 3:11.55

6 22 PANZHINSKIY Alexander 3:11.63

7 13 SVENSSON Oskar 3:12.02

8 30 THORN Viktor 3:12.19

9 16 PELLEGRINO Federico 3:13.18

10 1 HALFVARSSON Calle 3:13.27

11 17 GOLBERG Paal 3:13.71

12 8 IVERSEN Emil 3:14.36

13 24 POLTORANIN Alexey 3:14.43

14 25 VITSENKO Alexey 3:14.56

15 32 KILP Marko 3:15.05

16 31 EISENLAUER Sebastian 3:15.06

17 11 HEDIGER Jovian 3:15.86

18 7 BRANDSDAL Eirik 3:15.95

19 2 HAMILTON Simeon 3:16.13

20 4 GROS Baptiste 3:16.27

21 10 NISKANEN Iivo 3:16.37

22 45 BING Thomas 3:16.66

23 14 VUORINEN Lauri 3:16.69

24 6 JYLHAE Martti 3:16.79

25 51 MLYNAR Peter 3:16.82

26 39 VALJAS Len 3:17.11

27 41 VORANAU Aliaksandr 3:17.12

28 53 BURY Kamil 3:17.15

29 3 JOUVE Richard 3:17.69

30 34 BJORNSEN Erik 3:17.69