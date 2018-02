PyeongChang 2018 - Hockey femminile, il Canada stende la Finlandia e va in semifinale

La prima semifinalista del torneo olimpico di PyeongChang 2018 per quanto riguarda l'hockey femminile è il Canada. La selezione della foglia d'acero ha battuto per 4-1 la Finlandia in una partita senza storia e dominata dall'inizio alla fine, ora si giocheranno il primo posto del girone nell'ultimo match contro gli Stati Uniti nella giornata di giovedì.

L'incontro si apre subito nel segno canadese. Le ragazze guidate da Schuler trovano immediatamente il gol dell'1-0: bastano trentacinque secondi di gioco per la Agosta-Marciano che batte la Raty gelando, più di quanto già faccia il clima del palazzetto, le finlandesi. Le scandinave non riescono a creare problemi alle avversarie e anzi prestano il fianco concedendo il primo powerplay di giornata, anche se le canadesi non lo sfruttano a dovere. Stessa sorte anche per la selezione delle leonesse che non riescono a trovare il gol del pareggio nei due powerplay avuti nel corso del primo tempo e, anzi, al rientro dalla seconda inferiorità numerica, il Canada trova il 2-0 con Poulin.

Il secondo parziale è quello che indirizza la partita. Le canadesi schiacciano le avversarie nel proprio terzo di campo che addirittura non riescono a tirare in porta fino agli ultimi cinque minuti di tempo. La selezione di Schuler trova poi il 3-0 con la Doausta seguita sul finire dei secondi venti minuti dalla Saulnier che chiude i conti. Le finlandesi si fanno vedere cinque volte dalle parti di Szabados che però tira giù la saracinesca non facendo passare nemmeno un puck.

Il portiere canadese si deve arrendere solo nel terzo parziale e lo fa dopo sette minuti dello stesso a favore della Valila brava a scartarla e a depositare in rete prima che le ragazze canadesi le piombino addosso. Con questo gol la finlandese firma anche un record olimpico per quanto riguarda l'hockey, ovvero la marcatura più anziana di tutte le Olimpiadi visti i suoi quarantaquattro anni, che ne fanno anche la giocatrice più esperte impegnata nel torneo a cinque cerchi. Nel pomeriggio chiude la giornata di hockey lo scontro tra Stati Uniti e Atleti Olimpici Russi, americane chiamate alla vittoria per confermare il primo poso a pari merito con il Canada.