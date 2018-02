PyeongChang 2018 - Slittino femminile: Geisenberger ipoteca l'oro | Twitter Fil Luge

Continua la cavalcata di Natalie Geisenberger verso l'oro olimpico di PyeongChang 2018 nello slittino femminile. Dopo aver condotto la gara nelle prime due manche, la nativa di Monaco di Baviera domina nella terza manche staccando di oltre tre decimi la prima inseguitrice.

La dominatrice dello slittino femminile da oltre sei anni cerca la conferma olimpica nel budello olimpico e lo fa stampando nuovamente il miglior tempo di manche che la proietta verso un oro meritatissimo. Alle sue spalle la connazionale Tatjana Huefner che recupera posizioni conquistando lo spot da prima inseguitrice davanti alla canadese Gough, anche lei ottima nella terza manche con una prestazione sul livello di quella della Geisenberger. Sbaglia, invece, la Eitberger che lascia tre decimi alla connazionale tedesca e scivola in quarta posizione dando l'addio alla possibilità di lottare per l'oro. L'ultima atleta che potrà lottare per una medaglia è dunque la quinta classificata Erin Hamlin. La statunitense sbaglia la spinta intraversandosi e compromettendo l'intera manche non accumulando la velocità necessaria per competere con le atlete che le stanno avanti.

Brutta manche anche per Andrea Voetter che nel momento più importante trova la peggior discesa di questi giorni. L'atleta azzurra chiude in 46.907 lasciando quasi quattro decimi a tutte quelle che la precedono, complicando di molto la possibilità di arrivare oltre la top ten. Resta viva l'opzione decimo posto, attualmente occupato dall'austriaca Egle e distante solo sei centesimi. Tempo alto anche per la Robatscher che, però, dopo il grave errore di ieri, ha ben poco da chiedere alla gara.