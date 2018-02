PyeongChang 2018 - Geisenberger certifica l'oro nello slittino, Voetter decima | Twitter Fil Luge

Si conclude in trionfo la cavalcata di Natalie Geisenberger che si conferma e dopo Sochi 2014 vince l'oro nello slittino femminile anche alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 dominando la gara dalla prima all'ultima manche e vincendo con oltre tre decimi di vantaggio sulla connazionale Eitberger, medaglia d'argento a completare la doppietta tedesca sul podio coreano.

Dietro alla coppia tedesca, la canadese Alex Gough conquista la medaglia di bronzo interrompendo la striscia germanica che riprende poi con il quarto posto della Huefner che cede il podio per solo cinquantanove millesimi dopo una brutta quarta manche in cui ha perso un decimo dalla rivale salita sul podio. Disastrosa l'ultima prova dell'americana Hamlin che chiude in sesta posizione perdendo la quinta piazza e la possibilità di lottare per il podio. La statunitense conclude l'ultima manche con l'ottavo tempo venendo superata da Kimberley McRae, quarta prestazione parziale.

Fanno bene le due azzurre, con Sandra Robatscher che stampa il miglior tempo personale e recupera posizioni terminando al quattordicesimo posto, mentre Andrea Voetter fa ciò che ci si aspettava e conquista la top ten e la certezza di partecipare al team relay dei prossimi giorni.

La classifica:

1 GESIENBERGER Natalie GER 3:05.232

2 EITBERGER Dajana GER +0.367

3 GOUGH Alex CAN +0.412

4 HUEFNER Tatjana GER +0.481

5 MCRAE Kimberley CAN +0.646

6 HAMLIN Erin USA +0.680

7 STRAMATURARU Raluca ROU +1.056

8 FRISCH Aileen Christina KOR +1.168

9 EGLE Madeleine AUT +1.377

10 VOETTER Andrea ITA +1.627



14 ROBATSCHER Sandra ITA +2.333