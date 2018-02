Pyeongchang 2018, pattinaggio: Sui-Han comandano il corto delle coppie. Bene gli italiani, tutti in top ten | foto: Twitter

Una volta concluso il Team Event, il pattinaggio di figura è tornato in pista alla Gangneung Arena per le Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Protagoniste le coppie di artistico, che hanno disputato il programma corto che ha inaugurato le gare singole. A dominare stavolta non sono i canadesi, come nel Team Event, ma la coppia cinese, che ha portato sul ghiaccio un programma praticamente perfetto e stabilendo così il nuovo record mondiale.

Wnjing Sui e Cong Han hanno ottenuto 82.39 punti totali (44.49 di tecnico e 37.90 di components), portandosi così al comando della classifica e arrivando al libero di domani da dominatori assoluti. Inutile dire che la coppia favorita per l’oro olimpico è proprio quella formata dai cinesi, campioni del mondo in carica e autori di un corto maestoso. La lotta per la medaglia però sarà accesissima: insegue infatti la coppia russa. Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov hanno concluso il loro corto in seconda posizione e, con il punteggio di 81.68, si sono portati alle spalle dei cinesi, che proveranno ad insidiare nel libero.

Se nel Team Event avevano chiuso entrambi i segmenti di gara in testa assicurando di fatto l’oro al Canada, Meagan Duhamel ed Eric Radford non sono andati oltre la terza posizione nel corto della gara singola. I due sono alle spalle dei cinesi e dei russi, non riuscendo ad andare oltre la soglia degli 80 punti (76.82). Più attardati sono Aliona Savchenko e Bruno Massot, solo quarti alla fine del primo segmento di gara. La coppia tedesca ha ottenuto il punteggio totale di 76.59 punti, restando di fatto attaccata ai canadesi e rimanendo in lotta per la medaglia. Punteggio tecnico inferiore alle aspettative per una piccola incertezza su un salto in parallelo di Massot, ma comunque la coppia tedesca ha portato sul ghiaccio un programma di livello, nonostante qualche problema fisico per l’eterna Aliona (si parla di raffreddore e problema ad un piede). Grande prova anche per l’altra coppia cinese, che ha chiuso il corto in quinta posizione: Xiaoyu Zu e Hao Zang, con 75.34 punti, precedono infatti i francesi Vanessa James e Morgan Cipres, sesti con 75.34 punti.

C’è soddisfazione in Casa Italia per quanto riguarda il programma corto delle coppie d’artistico: si sono riscattati dopo le deludente prova nel Team Event Nicole Della Monica e Matteo Guarise. Sulle note del Magnificat di Mina, hanno disputato il miglior corto della carriera, ottenendo 74.00 punti totali (40.41 di tecnico e 33.59 di components). La coppia azzurra ha stabilito per un po’ il record italiano, almeno fino a che non sono scesi sul ghiaccio Valentina Marchei e Ondrej Hotarek. I due, che si sono imposti nel Team Event chiudendo in seconda posizione, hanno portato sul ghiaccio il loro programma corto, rompendo il record appena stabilito dai connazionali e scollinando oltre i 74 punti totali (74.50). Qualche piccola incertezza non ha permesso di ottenere un punteggio più elevato, ma nel complesso l’Italia può ritenersi ampiamente soddisfatta del risultato: Marchei-Hotarek si presentano al libero di domani in settima posizione, mentre Della Monia-Guarise in nona.

CLASSIFICA CORTO COPPIE D’ARTISTICO