PyeongChang 2018 - Speed Skating: Olanda d'oro con Wust e Ter Mors; Lollobrigida decima nei 1500

Continua il valzer delle medaglie nel pattinaggio di velocità e dopo lo splendido oro vinto ieri da Arianna Fontana nei 500 metri, oggi sono state assegnati i metalli per quanto riguarda i 1000 e 1500 metri femminili.

Le grandi favorite per i 1500 erano, ovviamente, le olandesi Marrit Leenstra e Ireen Wust, con le statunitensi Brittany Bowe e Heather Bergsma pronte a fare la sorpresa, senza dimenticare al giapponese Miho Takagi. A PyeongChang 2018 da qualche giorno i big hanno iniziato ad alzare la voce e a vincere le medaglie pesanti, quelle d'oro, e così è stato anche oggi nel gara femminile dei 1500 metri. A vincere la medaglia dal metallo più prezioso è infatti l'olandese Wust che copre la distanza in 1'54"35, precedendo la giapponese Takagi di due decimi. Podio che si colora di arancione grazie al bronzo della Leenstra, mentre la Bergsma crolla nell'ultimo giro e finisce all'ottavo posto. Si difende bene Francesca Lollobrigida, decima alla fine della competizione in una distanza non sua. L'altra azzurra, Francesca Bettrone chiude invece in venticinquesima posizione.

Oro per l'Olanda anche nei 1000 metri con Jerien Ter Mors che sbaraglia la concorrenza dimostrando la supremazia olandese nella specialità. Per la Ter Mors anche la soddisfazione di stabilire il nuovo record olimpico togliendolo a Chris Witty che a Salt Lake City nel 2002 aveva coperto la distanza in 1'13"83, mentre l'olandese oggi ferma il cronometro sull'1'13"56. Completano il podio le due atlete giapponesi Nao Kodaira e ancora Miho Takagi, che vince due medaglie nel giro di un'ora. Sarà sicuramente delusa la Kodaira che arrivava con i gradi da favorita dopo aver fatto stabilire il nuovo record del mondo a dicembre scorso sempre a Salt Lake City.