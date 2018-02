PyeongChang 2018 - Sci alpino, discesa libera maschile: sigillo di Svindal, doppietta norvegese. Paris è quarto

Aksel Lund Svindal si conferma straordinario fuoriclasse. Al tramonto di carriera, firma l'oro olimpico in discesa, precedendo il connazionale Kjetil Jansrud di 12 centesimi. Svindal trae spunto dalle difficoltà dei giorni scorsi, corregge traiettorie e linee, asseconda il pendio. Fluido, potente, scivola via sul tracciato coreano, taglia il traguardo in 1:40.25. Jansrud, in pista poco dopo, va a caccia dell'oro, forte delle sensazioni qui accumulate. La gara è senz'altro positiva, ma la medaglia è d'argento, manca uno scalino per sigillare l'impresa a cinque cerchi. Il deluso di giornata, pur con metallo al collo, è Beat Feuz, pluri-decorato in stagione e qui ai piedi di Svindal e Jansrud. Lo svizzero manca la seconda piazza per 6 centesimi, per 18 il titolo.

Le speranze azzurre risultano vane, non basta il miglior Paris di questa edizione. Dominik, dopo le difficoltà in prova e la parziale crescita nella discesa della combinata, costruisce una performance di ottimo livello, ma i primi tre hanno qualcosa in più e di fatto chiudono a doppia mandata la porta che conduce al paradiso della specialità. 1:40.79, quarto, con margine su Dressen, outsider all'alba della competizione. Peter Fill è sesto - sulle code di Dressen - settimo è il primo austriaco, Kriechmayr. Anticipa Roger e Mayer, volto scuro, ciondolante. Non soddisfatto. Ultima la top ten Andreas Sander.

Nei trenta, l'Italia piazza anche Innerhofer - gap pesante, quasi due secondi - e Buzzi - ventiduesimo.

1 7 SVINDAL Aksel Lund 1:40.25

2 9 JANSRUD Kjetil 1:40.37

3 5 FEUZ Beat 1:40.43

4 3 PARIS Dominik 1:40.79

5 1 DRESSEN Thomas 1:41.03

6 13 FILL Peter 1:41.08

7 17 KRIECHMAYR Vincent 1:41.19

8 4 ROGER Brice 1:41.39

9 11 MAYER Matthias 1:41.46

10 6 SANDER Andreas 1:41.62

11 16 FRANZ Max 1:41.75

12 15 REICHELT Hannes 1:41.76

13 8 CAVIEZEL Mauro 1:41.86

14 2 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:41.89

15 12 KILDE Aleksander Aamodt 1:42.18

16 14 BENNETT Bryce 1:42.22

17 18 INNERHOFER Christof 1:42.23

18 10 CLAREY Johan 1:42.39

19 28 CATER Martin 1:42.53

20 27 GOLDBERG Jared 1:42.59

21 23 GISIN Marc 1:42.82

22 25 BUZZI Emanuele 1:42.84

23 34 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:42.96

23 21 MUZATON Maxence 1:42.96

25 29 FERSTL Josef 1:42.98

26 19 THEAUX Adrien 1:42.99

27 24 KLINE Bostjan 1:43.03

28 22 THOMSEN Benjamin 1:43.19

29 39 HROBAT Miha 1:43.61

30 30 MAPLE Wiley 1:43.72