Pyeongchang 2018, pattinaggio: storico oro per Savchenko-Massot. Meravigliosi Marchei-Hotarek, sesti

Continua ad andare in scena il pattinaggio alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang e a scendere in pista sono state, nella notte italiana, le coppie di artistico. Il programma libero ha assegnato le medaglie ed è arrivato uno storico oro per la Germania, grazie alle coppia Savchenko-Massot.

L'eterna Aliona Savchenko, alla sua quinta olimpiade, si conferma la più vincente di sempre nella sua categoria, dopo aver conquistato tre medaglie consecutive anche in coppia con altri pattinatori. Ma a Pyeongchang, con Bruno Massot, ha portato sul ghiaccio un programma libero maestoso e senza imperfezioni, che ha consegnato non solo la medaglia, ma anche il record del mondo. Con un punteggio di 159.31 punti (82.07 di tecnico e 77.24 di components), la coppia naturalizzata tedesca ha scavalcato i rivali che nel programma corto erano avanti.

Nulla hanno potuto Sui Wejing e Han Cong, che si sono dovuti accontentare della medaglia d'argento nonostante una prestazione superlativa. Solo 43 centesimi separano i cinesi dagli ormai campioni olimpici in carica. Sui-Han hanno ottenuto infatti un punteggio totale di 235.47. Un po' più attardata è la coppia canadese formata da Meagan Duhamel e Eric Radford, che nel libero non è andata oltre il terzo gradino del podio, dopo aver ottenuto il punteggio totale di 230.15 punti. Ottimi risultati comunque per entrambe le coppie alle spalle di Savchenko-Massot, che concludono queste Olimpiadi con le medaglie al collo.

Chi invece si ritiene più delusa è la coppia russa: Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov non sono riusciti ad imporsi nel libero, chiudendo in quarta posizione con 224.93 punti. Inseguono i francesi Vanessa James e Morgan Cipres che, con 218.53 punti totali, hanno terminato la loro olimpiade in quinta posizione.

Si sorride invece in Casa Italia: dopo lo spettacolare libero del Team Event, Valentina Marchei e Ondrej Hotarek si sono migliorati ulteriormente, stabilendo un nuovo primato. Il punteggio totale di 216.19 ha permesso alla coppia azzurra di piazzarsi in sesta posizione, un risultato eccezionale che consacra Marchei e Hotarek, dopo che hanno portato sul ghiaccio un programma eseguito in maniera magistrale. Ottimo risultato anche per Nicole Della Monica e Matteo Guarise, che hanno chiuso in decima posizione. Nuovo personal best anche per la seconda coppia azzurra in gara, che ha ottenuto il punteggio di 202.74 punti e ha portato così uno storico risultato per l'Italia. Entrambe le coppie, infatti, hanno concluso l'Olimpiade in top ten.