PyeongChang 2018 - Sci alpino, Super G maschile: oro austriaco, vince Mayer

PeongChang 2018 - Sci alpino, Super G maschile: oro austriaco, vince Mayer

Il riscatto di Matthias Mayer. Dopo l'opaca performance in discesa, l'austriaco sigilla una prova perfetta in Super G e sale sul gradino più alto del podio a PyeongChang, sede della corrente olimpiade. Mayer precede due personaggi di spicco del circo bianco, l'elvetico Feuz - ancora nella top3 dopo il bronzo di ieri, ma ancora battuto - e il norvegese Jansrud - terzo, dopo l'argento alle spalle del connazionale Svindal.

Non manca, come da consuetudine, la sorpresa. Blaise Giezendanner, sciatore francese, pettorale n.10, si attesta in quarta posizione a due decimi da Jansrud (i primi tre sono racchiusi in 18 centesimi, distacchi quindi risicati). In quinta piazza Svindal, qui meno devastante. Il miglior azzurro è Dominik Paris. Quarto in discesa, scende tre scalini, è settimo a oltre 70 centesimi. La parentesi veloce si chiude senza medaglie per Paris e in generale per l'Italia maschile. Innerhofer è infatti sedicesimo, Marsaglia ventesimo, non ultima la gara Peter Fill.

Nei dieci, troviamo Kriechmayr - costante ad alto livello, sesto - Sander, Cook e Kline. Undicesimo Reichelt, dodicesimo Dressen, a precedere il terzo norvegese, Kilde.

Il programma maschile riparte sabato, in agenda il gigante maschile.

1 15 MAYER Matthias 1:24.44

2 16 FEUZ Beat 1:24.57

3 7 JANSRUD Kjetil 1:24.62

4 10 GIEZENDANNER Blaise 1:24.82

5 9 SVINDAL Aksel Lund 1:24.93

6 3 KRIECHMAYR Vincent 1:25.13

7 17 PARIS Dominik 1:25.18

8 12 SANDER Andreas 1:25.21

9 4 COOK Dustin 1:25.23

10 6 KLINE Bostjan 1:25.36

11 5 REICHELT Hannes 1:25.40

12 20 DRESSEN Thomas 1:25.51

13 11 KILDE Aleksander Aamodt 1:25.71

14 21 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:25.72

15 14 THEAUX Adrien 1:25.76

16 18 INNERHOFER Christof 1:25.90

17 13 FRANZ Max 1:25.96

18 25 MUZATON Maxence 1:26.08

19 29 ROGER Brice 1:26.10

20 32 MARSAGLIA Matteo 1:26.11

21 28 ROULIN Gilles 1:26.20

22 26 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:26.39

23 33 THOMPSON Broderick 1:26.45

24 31 GOLDBERG Jared 1:26.49

25 22 KOSI Klemen 1:26.50

26 8 TUMLER Thomas 1:26.52

27 19 FERSTL Josef 1:26.81

28 23 VERDU Joan 1:26.86

29 35 ZRNCIC DIM Natko 1:27.05

30 37 VON APPEN Henrik 1:27.57