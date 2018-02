Pyeongchang 2018, pattinaggio: Hanyu domina il corto uomini, Rizzo qualificato per la finale | foto: Olympic Channel Official Twitter

Continuano le gare del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Pyeongchang. Alla Gangneung Arena il ghiaccio si è infiammato con il programma corto maschile, prova di grande livello, con ben quattro pattinatori oltre i 100 punti ed in lotta per la medaglia.

Ad imporsi è stato Yuzuru Hanyu, che è tornato a gareggiare dopo l’infortunio che lo ha costretto a fermarsi. Ritorno in grande stile per il pattinatore nipponico, che ha completato un programma perfetto ottenendo così 111.68 punti. Arriva al libero in testa alla gara ed è indubbiamente il favorito. Potrebbe dunque ripetersi dopo quattro anni e riconfermarsi campione olimpico, ma la lotta è ancora apertissima. Ad insidiarlo ci sarà infatti Javier Fernandez, che si presenta al libero in seconda posizione. Lo spagnolo, che ha eseguito in maniera eccellente il suo programma corto sulle note di Tempi moderni di Charlie Chaplin, ha chiuso il segmento di gara con ben 107.58 punti, che gli hanno permesso di agganciare Hanyu e di poter lottare per l’oro olimpico.

Prove di grande livello non solo per i due favoriti alla vittoria, ma anche per gli altri pattinatori che sono scesi sul ghiaccio: parliamo di Shoma Uno che, nel corto andato in scena nella notte italiana, è riuscito ad ottenere ben 104.17 punti, portandosi così in terza posizione e riuscendo ad essere in lotta per la medaglia. Non da meno è stato Jin Boyang, quarto alla fine del corto con 103.32 punti. Abbiamo dunque ben quattro atleti che sono andati oltre la soglia dei 100 punti, rendendo così la lotta serratissima. Ottima quinta posizione per Dmitri Aliev, che con un punteggio di 98.98 punti si impone come pattinatore di punta del movimento russo, a discapito del più favorito Mikhail Kolyada, autore invece di un corto poco convincente e solo ottavo in questo segmento di gara con 86.69 punti. In sesta posizione troviamo invece Patrick Chan, campione nazionale canadese, che precede il pattinatore statunitense, Adam Rippon, settimo (87.95 punti).

Anche per quanto riguarda la categoria uomini, in Italia si può sorridere: l’unico atleta in gara, Matteo Rizzo, è riuscito ad ottenere la qualificazione per la finale. Il giovanissimo azzurro, alla sua prima olimpiade, centra l’obiettivo chiudendo il ventitreesima posizione. Sulle note di Torna a Surriento, Rizzo ha ottenuto 75.63 punti, completando il suo programma in maniera meno eccellente rispetto a quanto visto nel Team Event, ma è stato sicuramente autore di una grande prova. Chi invece ha deluso moltissimo le aspettative è stato Nathan Chen: prova disastrosa per lo statunitense, che era uno dei grandi favoriti alla lotta per la medaglia, ma che non è andato oltre gli 82.27 punti. Punteggio decisamente basso per un atleta come Chen, che lo ha relegato in diciassettesima posizione. Sarà complicato per l’atleta di punta statunitense recuperare terreno sugli avversari ormai avviati verso la medaglia.

CLASSIFICA CORTO UOMINI