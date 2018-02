PyeongChang 2018 - Curling: cade l'Italia, Canada e Svizzera restano imbattute | Twitter Italia Team

Arriva la seconda sconfitta per gli azzurri nella quarta giornata del torneo di curling maschile alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Il team italiano cade sotto i colpi della Danimarca infilando la seconda sconfitta del torneo e pareggiando il computo totale dei risultati.

Per l'Italia una partita molto fallosa con Mosaner e Retornaz autori di parecchi errori di misura che hanno favorito i danesi, bravi ad ottenere in apertura il doppio punto e a ripetersi poi nel secondo end indirizzando il match. Nel sesto end arriva la rubata azzurra, ma la Danimarca non si fa sorprendere e risponde a tono a cui seguono molti end nulli. L'Italia prova il colpaccio nell'ultimo end, ma i danesi si difendono ottimamente e anzi portano a casa un altro doppio punto.

Tra gli altri match disputati in giornata, certamente il più importante è quello tra Gran Bretagna e Svezia in cui gli scandinavi capitanati da Niklas Edin ottengono la vittoria per 8-6. La gara è combattuta sin dall'inizio e fino al quinto end si viaggia in perfetta parità, poi gli inglesi mettono a segno il doppio punto, ma alla ripresa del gioco gli svedesi mostrano la loro forza non concedendo più nulla e portando a casa il match e la quarta vittoria su quattro. Stesso score anche per il Canada che batte 7-6 i padroni di casa della Corea, mentre vince la Svizzera per 6-5 contro il Giappone. Larga vittoria per gli Stati Uniti che sconfiggono per 9-5 la Danimarca.

Classifica:

1 Canada e Svezia 4 vittorie e 0 sconfitte

3 Gran Bretagna, Italia, Svizzera e USA 2-2

7 Giappone e Norvegia 1-2

9 Danimarca 1-3

10 Corea del Sud 0-4