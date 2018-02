PyeongChang 2018 - Super G femminile: Ledecka beffa Veith, quinta Schnarf

Anna Veith - Own Work, author Usien - CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0, via Wikimedia Commons

A Jeongseon, il vento torna a recitare ruolo chiave. La partenza del Super G viene posticipata, allarme rinvio, l'ennesimo. Si scia, anche se le condizioni non sono ottimali. Tra le folate, pettorale 26, sbuca Ester Ledecka, ceca inattesa al vertice. Un solo centesimo di margine al termine, un refolo che consente alla fuoriclasse della tavola di aggiornare la storia dell'alpino. Batte una campionessa di eleganza e tecnica, Anna Veith. L'austriaca accarezza il paradiso, prima di rotolare malamente nella polvere. Scruta l'oro olimpico, ma l'onda Ledecka rivoluziona al tramonto la graduatoria. Resta una bellissima storia di sport quella di Anna, già regina proprio in questa disciplina. Una favola, dopo i gravi problemi e la difficile risalita. Una favola, esattamente come quella di Ester.

Tina Weirather contribuisce a dare nobiltà al podio, è a medaglia, ma per 11 centesimi deve salutare l'oro, per 10 l'argento. Un centesimo, nella gara dei rimpianti e delle sorprese, condanna Lara Gut. La svizzera chiude quarta, con un pugno di mosche in mano e tanta delusione. Quinta la prima delle azzurre, Johanna Schnarf, già in evidenza all'alba della rassegna coreana. Manca l'appuntamento con la gloria per 5 piccolissimi centesimi, tanto dista Tina Weirather. La favorita della vigilia, Lindsey Vonn, va ad inserirsi in sesta posizione. Potenza e traiettorie, una sbavatura fatale. Un errore che spalanca la porta alle rivali. Discorso similare per Sofia Goggia. Ha, come la Vonn, una marcia in più, ma deraglia e il dazio è salatissimo. Undicesima, a poco più di mezzo secondo. Sesta, con lo stesso crono della Vonn, Federica Brignone, terza in gigante qui. A ultimare la top ten, Huetter, ottava, Gisin, nona, e Rebensburg.

Nadia Fanchini, infine, è dodicesima. Anticipa Mowinckel, Johnson e Ross. Nella notte, prima prova di discesa, per il comparto maschile è in programma lo slalom gigante.

1 26 LEDECKA Ester 1:21.11

2 15 VEITH Anna 1:21.12

3 7 WEIRATHER Tina 1:21.22

4 5 GUT Lara 1:21.23

5 3 SCHNARF Johanna 1:21.27

6 1 VONN Lindsey 1:21.49

6 11 BRIGNONE Federica 1:21.49

8 19 HUETTER Cornelia 1:21.54

9 16 GISIN Michelle 1:21.57

10 14 REBENSBURG Viktoria 1:21.62

11 13 GOGGIA Sofia 1:21.65

12 4 FANCHINI Nadia 1:21.88

13 17 MOWINCKEL Ragnhild 1:22.00

14 28 JOHNSON Breezy 1:22.14

15 12 ROSS Laurenne 1:22.17

16 27 MCKENNIS Alice 1:22.20

17 6 SUTER Corinne 1:22.24

18 9 SCHMIDHOFER Nicole 1:22.30

19 20 MIRADOLI Romane 1:22.36

20 22 PIOT Jennifer 1:22.38

21 18 TIPPLER Tamara 1:22.50

22 10 GAUTHIER Tiffany 1:22.56

23 23 GRENIER Valerie 1:22.77

24 25 HOERNBLAD Lisa 1:22.79

25 30 FERK Marusa 1:23.18

26 33 GASIENICA-DANIEL Maryna 1:23.21

27 8 FLURY Jasmine 1:23.30

28 2 WORLEY Tessa 1:23.54

29 24 CRAWFORD Candace 1:23.69

30 32 COLETTI Alexandra 1:24.01