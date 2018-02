PyeongChang 2018 - Short Track 1500m: oro Choi, settima Fontana | Twitter Coni

Si spegne oggi il sogno doppietta per Arianna Fontana. La campionessa olimpica dello short track sui 500 metri arriva sino alla finale dei 1500 metri, ma si arrende ad avversarie più forti e a delle gambe che sono mancante nel finale di gara.

La portabandiera azzurra ha messo in mostra un'ottima forma nelle batterie dei quarti ed in semifinale comandando in ogni gara, mentre l'altra italiana, Martina Valcepina, si ferma in semifinale conquistando l'accesso alla finale B poi terminata al secondo posto, quindi al nono finale. L'atto conclusivo dei 1500 metri non parte benissimo poiché Arianna è costretta a partire in seconda fila, ma ben presto riesce a trovare la testa della corsa assieme alla olandese Ter Mors e a Boutin. Le tre provano a fare ritmo con tempi non elevatissimi, ma a metà gara passa avanti la coreana Choi che imprime un'accelerazione devastante e spaccagambe. Un paio di leggeri contatti fanno perdere velocità a Fontana, costretta dunque a rilanciare un paio di volte per tenersi a contatto con le prime, ma le gambe presentano il conto a due giri dalla fine e l'azzurra inizia progressivamente a perdere posizioni fino a trovarsi in ultima piazza, decidendo quasi di rialzarsi e preservare le forze rimaste per le gare a venire, soprattutto la staffetta.

Davanti, intanto, la Choi va a vincere per distacco, mentre Li batte in volata la canadese Boutin con la Ter Mors a sorpresa fuori dalle medaglie, sesta, dietro all'altra coreana Kim. Sesta l'ungherese Jaszapati, mai in gioco per un posto d'onore sul podio.