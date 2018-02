PyeongChang 2018 - Sci di fondo, staffetta maschile: Klaebo porta la Norvegia all'oro

La Norvegia si conferma nazione dominante nello sci di fondo. Dopo l'oro nella 4x5km femminile, con una straordinaria Bjoergen a domare Stina Nilsson, arriva la conferma al maschile. Il fenomenale Klaebo, in quarta frazione, ha ragione della squadra olimpica dalla Russia e nello specifico di Spitsov. Non serve nemmeno la volata, Klaebo aziona il suo motore nel tratto conclusivo e taglia con margine il traguardo. La Francia occupa l'ultimo gradino del podio, mentre l'Italia, incisiva in classico, chiude settima e strappa consensi.

I primi 10km sono interlocutori, detta il passo Poltoranin, unica carta di livello del Kazakistan. Larkov resta sulle code del rivale, Francia e Italia - in pista Rastelli - inseguono ad una decina di secondi. La seconda porzione in alternato spariglia le carte, perché Bolshunov è nettamente il migliore. Infligge gap pesante a tutti, l'unico a difendersi è Francesco De Fabiani. L'Italia inizia ad assaporare qualcosa d'importante, al cambio di tecnica è seconda - +24. Manificat porta la Francia sul podio virtuale, in leggero affanno Sundby. Il sogno tricolore svanisce in terza. Salvadori approccia con coraggio la sfida, va oltre i suoi limiti per una manciata di chilometri. Il dazio è salato, l'ultima parte di frazione è una via crucis. Precipita l'Italia, scavalcata anche dalla Finlandia di Heikkinen. Davanti, Norvegia e Francia a braccetto, paga qualcosa Chervotkin. Definite le tre squadre in lotta per l'oro, occorre assegnare il titolo. La Norvegia si affida a Klaebo, la Francia a Backscheider, la squadra olimpica dalla Russia a Spitsov. Quest'ultimo rosicchia secondi e si accoda a Klaebo, la Francia alza bandiera bianca. Il duello per la prima piazza non è in realtà mai tale, tanta è la sicurezza di Klaebo. Più forte in volata, sceglie di chiudere anzitempo i giochi, cambia con facilità, inchioda l'avversario di turno.

La Finlandia termina quarta a 1:40, poi Germania e Svezia. Pellegrino è settimo, precede Kazakistan, Canada e Repubblica Ceca. Il programma del fondo riprende ora con la Team Sprint, in programma mercoledì 21 febbraio.

