PyeongChang 2018 - Sci alpino, discesa libera femminile, seconda prova: Venier davanti, Goggia e Vonn in agguato

Seconda prova cronometrata a Jeongseon, teatro dello sci alpino. Discesa libera femminile, Stephanie Venier, pettorale n.1, fissa il miglior tempo. Balza all'occhio il netto progresso rispetto al riferimento principale di domenica, le protagoniste della contesa a cinque cerchi aumentano i giri del motore, valutano traiettorie e linee in vista della gara, in programma tra due giorni. Alle spalle della Venier, una freccia tricolore. Sofia Goggia, a bocca asciutta in gigante e soprattutto in super G - fatale un grave errore - punta su questa gara per strappare la medaglia. Chiude a 8 centesimi, davanti all'altra candidata al titolo, Lindsey Vonn. Braccio di ferro annunciato.

A rifinire la top five, troviamo Siebenhofer e Suter, con Tina Weirather, qui già sul podio, in sesta piazza, a quasi un secondo dal vertice. Nadia Fanchini, in casa azzurra, resta la principale alternativa alla Goggia, stacca l'undicesimo tempo, il gap è rilevante. In tredicesima posizione la Gut, lacrime e rabbia dopo il super G, sedicesima Mikaela Shiffrin, oro al collo (gigante) ma anche una tensione eccessiva fatale tra i pali stretti. Ventunesima Anna Veith, venticinquesima Federica Brignone, a malpartito al cospetto di una discesa piuttosto semplice. Nelle trenta anche Nicol Delago, ventisettesima.

Nella notte, terza e ultima prova - pericolo vento - la gara è in agenda mercoledì, alle 3 ora italiana.

1 1 VENIER Stephanie 1:39.75

2 17 GOGGIA Sofia 1:39.83

3 9 VONN Lindsey 1:40.10

4 10 SIEBENHOFER Ramona 1:40.45

5 6 SUTER Corinne 1:40.54

6 19 WEIRATHER Tina 1:40.66

7 7 GISIN Michelle 1:40.75

8 3 SCHMIDHOFER Nicole 1:41.02

9 27 MCKENNIS Alice 1:41.16

10 2 FLURY Jasmine 1:41.23

11 8 FANCHINI Nadia 1:41.26

12 14 JOHNSON Breezy 1:41.28

13 13 GUT Lara 1:41.35

14 12 MOWINCKEL Ragnhild 1:41.38

15 11 HUETTER Cornelia 1:41.53

16 5 SHIFFRIN Mikaela 1:41.55

17 18 SCHNARF Johanna 1:41.58

18 23 HAEHLEN Joana 1:41.61

19 28 ROSS Laurenne 1:41.74

20 15 REBENSBURG Viktoria 1:42.00

21 20 VEITH Anna 1:42.11

22 21 GAUTHIER Tiffany 1:42.14

23 30 TIPPLER Tamara 1:42.48

24 37 PIOT Jennifer 1:42.72

25 16 BRIGNONE Federica 1:42.77

25 35 HAASER Ricarda 1:42.77

27 29 DELAGO Nicol 1:42.80

28 25 WEIDLE Kira 1:42.84

29 33 HOERNBLAD Lisa 1:43.10

30 22 MIRADOLI Romane 1:43.17