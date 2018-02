Pyeongchang 2018, pattinaggio: nella danza Virtue-Moir si impongono nel corto. Quinti Cappellini-Lanotte

Continua a regalarci emozioni il pattinaggio di figura alle Olimpiadi invernali di Pyeonchang e stavolta a scendere in pista sono state le coppie della danza. Alla Gangneung Arena si sono dati battaglia i pattinatori a ritmo di balli caraibici, il filo conduttore di questa stagione.

Ad imporsi nel primo segmento di gara ci sono loro, gli eterni Tessa Virtue e Scott Moir. La coppia canadese, che è qui per conquistare l’ennesima medaglia olimpica, ha frantumato il record mondiale chiudendo il programma corto con 83.67 punti (44.53 di tecnico e 39.14 di components). Virtue-Moir sono così balzati al comando imponendosi anche sui più favoriti francesi e la lotta per la medaglia d’oro sarà domani accesa.

Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, scesi sul ghiaccio dopo i canadesi, nulla hanno potuto contro lo strapotere di Virtue-Moir, portando a termine un corto non perfetto come ci hanno abituati a vedere. Qualche sbavatura sui tweezle ha abbassato il tecnico (42.71), portandoli così a due punti dagli avversari. Punti che si possono comunque recuperare ed il libero sarà tutto da vedere. 81.93 è il punteggio totalizzato da Papadakis-Cizeron, che comunque hanno ottenuto il riscontro più alto di sempre nei components (39.22).

In terza posizione provvisoria troviamo Madison Hubbell e Zachary Donohue: gli statunitensi accusano un ritardo pesante dalle prime due coppie e sembra chiaro che, a meno di clamorosi colpi di scena, la lotta per l’oro sarà una questione tra Virtue-Moir e Papadakis-Cizeron. Ma il terzo gradino del podio sarà sicuramente conteso da più coppie. Hubbell-Donohue hanno chiuso infatti il loro corto con un totale di 77.75 punti e sono di un soffio sopra ai fratelli Shibutani. Maia e Alex Shibutani incalzano e, alla fine del primo segmento di gara, sono quarti con soli due millesimi di distacco (77.73). Lotta apertissima dunque tra i connazionali, che si contendono il primato nazionale oltre al bronzo olimpico. Molto più attardati sono gli altri statunitensi, Madison Chock e Evan Bates, solo settimi dopo aver totalizzato un punteggio di 75.45 e costretti alla rimonta nel libero di domani.

Nella lotta per il podio, oltre alle due coppie oltreoceano, si inseriscono anche i nostri Anna Cappellini e Luca Lanotte. La coppia azzurra ha portato sul ghiaccio un programma corto pulito, che ha permesso loro di chiudere in quinta posizione, con 76.57 punti (40.00 di tecnico e 36.57 di components). Non sono lontani dal podio e la speranza ancora è viva, si giocherà tutto nel libero di questa notte italiana. Qualche piccolo errore per l’altra coppia italiana, Charlene Guignard e Marco Fabbri. Gli azzurri hanno chiudo il segmento di gara in undicesima posizione, con un punteggio di 68.16 (34.19 di tecnico e 33.97 di components).

Attenzione però a Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev, partiti più in sordina nel corto. Arrivano in sesta posizione al programma libero, ma sono veramente vicini a Cappellini-Lanotte e non sono tagliati fuori dalla lotta per la medaglia. I russi hanno chiuso infatti con un punteggio di 75.47, davanti anche alle altre due coppie canadesi Weaver-Poje (ottavi con 74.33 punti) e Gilles-Poirer (noni con 69.60 punti). Sono dunque tutti molto vicini ed il libero della danza sarà tutto da vivere.

CLASSIFICA SHORT DANCE