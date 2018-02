PyeongChang 2018 - Sci alpino, discesa femminile: brilla Nadia Fanchini nella terza prova

Ramona Siebenhofer - con un salto di porta - fissa il primo riferimento nell'ultima prova cronometrata per quel che concerne la discesa femminile. L'austriaca anticipa di due decimi Michelle Gisin e di 21 centesimi la prima azzurra, non Sofia Goggia come nelle previsioni, bensì Nadia Fanchini, in costante crescita e a caccia di un sigillo a cinque cerchi anche per la sorella Elena, assente. Sofia perde quota rispetto alle precedenti esibizioni, è undicesima al termine, ma resta nel novero delle favorite per la contesa in programma nella notte.

Lindsey Vonn - quarta - prende le misure, è la principale candidata alla medaglia d'oro. Dopo il sesto posto in Super G, complice un'evidente sbavatura, è la donna da battere. Quinta un'altra americana, Mikaela Shiffrin. Prove generali per la combinata, la decisione di rinunciare alla libera. Settima Lara Gut, nelle dieci altre due sciatrici di casa Italia, Delago e Schnarf.

Fuori Weirather e Brignone, quattordicesima la Venier, davanti ieri. L'appuntamento è alle 3, con medaglie in palio.

Le prime trenta

1 18 SIEBENHOFER Ramona 1:40.67

2 19 GISIN Michelle 1:40.87

3 6 FANCHINI Nadia 1:40.88

4 1 VONN Lindsey 1:40.96

5 3 SHIFFRIN Mikaela 1:41.01

6 12 MOWINCKEL Ragnhild 1:41.02

7 7 GUT Lara 1:41.15

8 21 DELAGO Nicol 1:41.22

9 16 SCHNARF Johanna 1:41.25

10 35 HAASER Ricarda 1:41.26

11 15 GOGGIA Sofia 1:41.28

12 10 JOHNSON Breezy 1:41.30

13 20 FLURY Jasmine 1:41.38

14 13 VENIER Stephanie 1:41.55

15 29 HAEHLEN Joana 1:41.77

16 9 REBENSBURG Viktoria 1:41.83

17 28 MCKENNIS Alice 1:41.98

18 24 ROSS Laurenne 1:42.06

19 37 PIOT Jennifer 1:42.10

20 5 SCHMIDHOFER Nicole 1:42.36

21 4 SUTER Corinne 1:42.57

22 22 WEIDLE Kira 1:42.70

23 33 HOERNBLAD Lisa 1:42.92

24 30 MIRADOLI Romane 1:42.95

25 25 GAUTHIER Tiffany 1:43.11

26 40 BARTHET Anne-Sophie 1:43.12

27 36 MERRYWEATHER Alice 1:43.20

28 31 HOLDENER Wendy 1:43.33

29 32 VLHOVA Petra 1:43.41

30 39 GRENIER Valerie 1:43.51