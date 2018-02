PyeongChang 2018 - Sci alpino, discesa libera: impresa Goggia, è d'oro!

Dalla "noia" della terza prova alla "discesa della maturità", parole e musica di Sofia Goggia, la nuova campionessa olimpica. La libera di Jeongseon incorona la fuoriclasse azzurra, perfetta lungo i curvoni coreani. Rispetto al solito, la Goggia azzera le sbavature, è un tutt'uno con il tracciato. Un crescendo perentorio. Pettorale n.5, si porta al comando, con margine. Inizia il tempo dell'attesa, sfilano le rivali, nessuna riesce a migliorare il crono tricolore. Ragnhild Mowinckel, norvegese classe 92, conferma la sua ascesa nel pantheon dello sci alpino e gioca un tiro mancino a Lindsey Vonn, per molti la favorita, in co-abitazione con Sofia. La Mowinckel avvicina la Goggia, resta sulle sue code - 4 centesimi all'ultimo rilevamento - ma non riesce a firmare il sorpasso. Come detto, terza è la Vonn, il ritardo della campionessa americana è nell'ordine dei 47 centesimi.

Quarta chiude Tina Weirather, quinta Alice McKennis. La Goggia attrae i riflettori e cancella una giornata piuttosto negative per le azzurre. Saltano infatti le altre tre protagoniste: N.Fanchini, Brignone e Delago. Out anzitempo anche Venier, brillante in prova, e Gut, a secco in questa rassegna olimpica - resta la combinata per invertire il trend. Conclude una buona prova la Rebensburg - nona - mentre nelle dieci troviamo anche Suter, Johnson, Gisin e Siebenhofer.

Il programma riprende domani, due i titoli in palio. Combinata femminile e slalom maschile, Italia a caccia di un altro sigillo, dopo il bronzo in gigante di Federica Brignone e il mirabolante oro di Sofia Goggia, visibilmente emozionata sul podio a cinque cerchi.

La classifica

1 5 GOGGIA Sofia 1:39.22

2 19 MOWINCKEL Ragnhild 1:39.31

3 7 VONN Lindsey 1:39.69

4 3 WEIRATHER Tina 1:39.85

5 14 MCKENNIS Alice 1:40.24

6 2 SUTER Corinne 1:40.29

7 8 JOHNSON Breezy 1:40.34

8 13 GISIN Michelle 1:40.55

9 15 REBENSBURG Viktoria 1:40.64

10 12 SIEBENHOFER Ramona 1:40.98

11 6 WEIDLE Kira 1:41.01

12 17 SCHMIDHOFER Nicole 1:41.02

13 1 HUETTER Cornelia 1:41.04

13 4 GAUTHIER Tiffany 1:41.04

15 10 ROSS Laurenne 1:41.10

16 23 PIOT Jennifer 1:41.17

17 30 HOERNBLAD Lisa 1:41.63

18 29 MIRADOLI Romane 1:41.64

19 24 FERK Marusa 1:42.00

20 26 SMALL Greta 1:42.07

21 22 GRENIER Valerie 1:42.13

22 25 GAUCHE Laura 1:42.29

23 27 REMME Roni 1:42.80

24 34 GASIENICA-DANIEL Maryna 1:43.30

25 35 BARAHONA Noelle 1:44.24

26 32 PAULATHOVA Katerina 1:44.69

27 28 COLETTI Alexandra 1:45.04

28 36 CAILL Ania Monica 1:45.06

29 37 KANTOROVA Barbara 1:45.99

30 38 VANREUSEL Kim 1:46.51