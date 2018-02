PyeongChang 2018 - Hockey femminile: bronzo alla Finlandia

Va in archivio la prima finale del torneo di hockey femminile. La Finlandia ripete la vittoria ottenuta nei gironi e batte nuovamente la Russia, stavolta in una partita più combattuta della precedente terminata 5-1 per le biancazzurre, e conquista la medaglia di bronzo di hockey.

Come detto, la finalina di PyeongChang 2018 è un match differente rispetto a quello di una settimana fa quando le finniche dilagarono contro le russe, ma l'apertura è simile poiché la Finlandia passa subito in vantaggio punendo la Russia nel momento di inferiorità numerica con il tiro Nieminen che buca Morozova per l'1-0. Le scandinave hanno a disposizione anche un altro powerplay nel corso dei primi venti minuti di gioco, questa volta per una trattenuta effettuata da Tkachyova, ma non riesce a trovare il gol del raddoppio, che però arriva subito in apertura di secondo terzo. A segnarlo è Tapani, brava a battere l'estremo difensore sovietico dopo appena dieci secondi di gioco.

Dopo il 2-0, però, arriva la reazione russa che riapre immediatamente il match con Sosina su assist di Belyakova. La Finlandia accusa il colpo e va sotto di due donne, anche se per pochi secondi, ma la Russia non riesce ad imbastire un attacco efficace e così le finniche trovano ancora il doppio vantaggio prima del riposo: Valimaki timbra il 3-1. Nell'ultimo tempo la partita sale di tono e di tensione, la selezione del leone subisce il powerplay - punita Hiirikoski per uno sgambetto - e la Russia lo sfrutta a pieno per trovare il 3-2 con Belyakova. La selezione sovietica prova quindi il tutto per tutto, ma il muro finlandese regge ottimamente e la partita termina con il bronzo per loro. Delusione Russa.

Per la finale che vale l'oro tra Canada e Stati Uniti, quella che tutti si aspettavano, l'appuntamento è domani mattina alle ore 5.10.