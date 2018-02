PyeongChang 2018 - Curling M: Canada e USA in semifinale; Svizzera e GB allo spareggio

Si conclude la fase a round robin del torneo di curling maschile. La selezione azzurra è stata eliminata a causa della sconfitta contro la Gran Bretagna nell'ultimo match giocato, ma il cammino fatto dai nostri ragazzi resta davvero ottimo, avendo dimostrato di potersela giocare con tutti i migliori team del mondo. Alle fasi finali che assegnano le medaglie c'era già la Svezia, forte di sette vittorie e due sconfitte, la seconda arrivata oggi in maniera totalmente ininfluente contro la Norvegia, vittoriosa per 7-2.

Oltre ai ragazzi svedesi, a PyeongChang 2018, si giocheranno le medaglie anche il Canada e gli Stati Uniti d'America. La selezione della foglia d'acero ha battuto nettamente la Danimarca per 8-3 decretandone anche l'ultimo posto nel torneo. L'incontro si apre con un gioco da quattro punti da parte della squadra di Kevin Koe che mette subito in chiaro le cose. La giocata decisiva arriva però nel settimo end con la rubata. Più importante per la classifica il match tra USA e Gran Bretagna. Sostanzialmente questo era uno spareggio per stabilire chi delle due selezione sarebbe avanzata direttamente alle semifinali e a spuntarla sono gli atleti a stelle e strisce. Gli americani capitanati dallo skipper John Shuster hanno dominato il match confermando il grande momento di forma iniziato dopo la sconfitta contro l'Italia. I punti chiave sono nel quinto ed ottavo end, quando gli statunitensi mettono segno tre e quattro punti che valgono il 10-4 finale.

Dice addio alle speranze di medaglia il Giappone, sconfitto anch'esso per 10-4 dai padroni di casa della Corea del Sud che hanno regalato un'ultima gioia ai tifosi sugli spalti prima di uscire di scena. Al playoff con la Gran Bretagna per l'ultimo posto in semifinale ci va dunque la Svizzera, che oggi non è scesa in campo avendo terminato le proprie partite ieri.

La classifica finale del round robin

1 Svezia 7-2

2 Canada 6-3

3 USA 5-4

4 Gran Bretagna e Svizzera 5-4

6 Norvegia 4-5

7 Corea del Sud 4-5

8 Giappone 4-5

9 Italia 3-6

10 Danimarca 2-6